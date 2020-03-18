المصرف المتحد يخفض العائد 3% على «الشهادات» أجل 3 و5 سنوات

قال أشرف القاضي، رئيس بنك “المصرف المتحد” ، إن مصرفه قرر في اجتماع لجنة الأصول والخصوم خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية والقروض 3%.

وأشار القاضي في تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أن اللجنة قررت خفض أسعار العائد على حسابات التوفير الاستثمارية والإسلامية بجميع دوريتها 2%.

وهبطت الفائدة على الشهادتين الذهبية وذو العائد االشهري أجل 3 و5 سنوات لتصل إلى 7.5% مقابل 10.5%.

في ذات السياق هبطت الفائدة على شهادة المصرف المتحد ذو العائد المتغير أجل 3 سنوات لتصل إلى 10% مقابل 13%، ويمكن فتح أي من شهادات بنك المصرف الثابتة أو المتغيرة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفتها .

كرونا يدفع لجنة السياسات النقدية بخفض العائد 3%

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالي.

وقال البنك المركزي إن القرار جاء في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.

وأوضح المركزي أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ”أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادى بكل قطاعاته، آخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ± ٪ (3 ٪) خلال الربع الأخير من عام 2020″.

كما أشارت إلى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وعلق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس، قائلا إن الأوضاع النقدية القوية للاقتصاد المصرى، ساهمت في اتخاذ قرار بإجراء خفض تاريخي لأسعار الفائدة الأساسية بالجنيه، بهدف دعم الحكومة والشركات المحلية، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.