المصرف المتحد يخفض الفائدة على الشهادات الثابتة والمتغيرة

سهير محمدأكد أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد اليوم السبت، أنه من المقرر أن يكون هناك خفضا لأسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد 14 %وقال القاضى فى تصريحات خاصة لـ" المال" إنه من المتوقع أن يتراوح الخفض على الشهادة ما بين 0.5% و1% وهذا ما ستقرره لجنة الاليكو بالبنك.وأشار إلى

سهير محمد

أكد أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد اليوم السبت، أنه من المقرر أن يكون هناك خفضا لأسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد 14 %



وقال القاضى فى تصريحات خاصة لـ” المال” إنه من المتوقع أن يتراوح الخفض على الشهادة ما بين 0.5% و1% وهذا ما ستقرره لجنة الاليكو بالبنك.

وأشار إلى أنه لم يتم خفض الفائدة على هذا الوعاء بعد اجتماع لجنة السايسة النقدية فى فبراير الماضى.



وأوضح أنه تم خفض الفائدة على الشهادة ذات العائد المتغير من 17 % الى 16 %، كما سيتم مراجعة الفائدة على الاوعية الادخارية الاسلامية وسيتم إجراء تغيير عليها وفقا لمعدلات الاداء



وقال إنه من غير من المتوقع أن يكون هناك خفض على اسعار فائدة حسابات التوفير



وكان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة %١ ليصل الى 16.75٪ و 17.75٪، و17.25% مساء الخميس الماضى







