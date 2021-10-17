«المصرف المتحد» يخطط لضخ 800 مليون جنيه قروضًا مشتركة خلال شهرين

يشارك بنك المصرف المتحد في تدبير عدد من القروض خلال الفترة المتبقية من العام الحالي تقدر قيمتها بنحو 800 مليون جنيه، حسبما قال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة في تصريحات خاصة لـ”المال”.

ومن المستهدف أن تقفز محفظة القروض المشتركة بالبنك إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي، مقابل 5.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وفقًا للقاضي.

وشارك “المصرف المتحد” خلال الشهر الماضي ضمن تحالف مصرفي يقوده البنك الأهلي المصري في تدبير قرض بقيمة 12.3 مليار جنيه، لصالح شركة “الغرابلي”، لأعمال الهندسية المتكاملة بلغت حصة المصرف المتحد 500 مليون جنيه من إجمالي قيمة القرض.

ويهدف القرض لتمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد، من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة ابوقير الجديدة، والبالغ إجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه.

كما وقع المصرف المتحد ضمن تحالف مصرفي ضم 4 بنوك بقيادة البنك المصرى لتنمية الصادرات عقد تمويل طويل الأجل، بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح شركة أركان بالم للاستثمار العقارى، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع 205 بمدينة الشيخ زايد.

وتشمل حصة بنك المصرف فى التمويل بواقع و250 مليون جنيه.

ويعتزم المصرف المتحد الوصول بمحفظة قروض الشركات الكبرى إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام الحالى 2021 وفقا لما ذكره القاضي لـ” المال ” في وقت سابق.