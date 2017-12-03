المصرف المتحد يخطط لضخ مليار جنيه فى 4 قطاعات

القاضى: نخطط لتقليص نسب الديون المتعثرة إلى 5 خلال العام المقبلنستعد للتوسع فى التمويل الإسلامى.. ومصر قادرة على سداد ديونها أحمد الدسوقى قال أشرف القاضى، العضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مصرفه يخطط لضخ أكثر من مليار جنيه فى ٤ قطاعات رئيسية، هى: الطاقة المتجددة والمقاولات والأسمدة و

القاضى: نخطط لتقليص نسب الديون المتعثرة إلى 5 خلال العام المقبل

نستعد للتوسع فى التمويل الإسلامى.. ومصر قادرة على سداد ديونها





أحمد الدسوقى





قال أشرف القاضى، العضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مصرفه يخطط لضخ أكثر من مليار جنيه فى ٤ قطاعات رئيسية، هى: الطاقة المتجددة والمقاولات والأسمدة والزراعة.





وأشار فى تصريحات للمال على هامش مؤتمر المال جى تى إم، إلى أن المصرف المتحد يخطط لتقليص نسب التعثر إلى ٥% خلال العام المقبل لتكون وفقا للنسب العالمية.





فى سياق متصل، أكد القاضي أن مصر قادرة على الوفاء بكافة التزامها، ولا صحة لما يشاع من أنها ستتعثر فى سداد ديونها خلال الفترة المقبلة .





ولفت إلى أن مصرفه حصل على مساعدات فنية من مؤسسات دولية ومن قبل البنك المركزى لتحسين وضع البنك.





وقال العضو المنتدب للمصرف المتحد إن مصرفه سيتوسع فى التمويل الإسلامى خلال الفترة المقبلة.