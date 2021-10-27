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«المصرف المتحد» يحصل على موافقة «المركزى» على زيادة ر أسماله إلي 5 مليارات جنيه

«المصرف المتحد» يحصل على موافقة «المركزى» على زيادة ر أسماله إلي 5 مليارات جنيه
فاطمة إمام 6:45 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 6:45 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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حصل المصرف المتحد على موافقة البنك المركزى بزيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، حسبما قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد لـ«المال».

 وأضاف «القاضى» أن العائد على حقوق الملكية بالمصرف المتحد ارتفع إلى 9 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، ما يؤكد قوة الملاءة المالية التى يتمتع بها.

وفى سياق آخر، أشار «القاضى» إلى أن حجم القروض التى ضخها البنك خلال 9 أشهر بلغ 3.5 مليار جنيه، ليصل إجمالى المحفظة إلى 20 مليارًا بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 16.4 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه.

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ونص قانون البنوك على ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية عن 150 مليون دولار، أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

وارتفعت محفظة ودائع المصرف المتحد بنحو 1.3 مليار جنيه خلال شهرين، لتسجل 39 مليارًا نهاية يونيو الماضى، مقابل 37.7 مليار نهاية مايو السابق عليه، كما يعتزم البنك تدشين 8 فروع خلال العام المقبل ليصل إجمالها إلى 75 فرعًا.

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بقلم فاطمة إمام

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