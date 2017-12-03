المصرف المتحد يحصل على أرض بمساحة 6 آلاف متر بالعاصمة الإدارية

القاضى: سنقيم عليها المركز الرئيسى للبنك أحمد الدسوقى كشف أشرف القاضى، العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مصرفه حصل مؤخراً على أرض مساحتها 6 آلاف متر بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيقيم عليها المركز الرئيسى للبنك خلال السنوات المقبلة.وتوقع القاضى فى تصريحات خاصة لـ"المال" على هامش مؤتمر

القاضى: سنقيم عليها المركز الرئيسى للبنك





أحمد الدسوقى

كشف أشرف القاضى، العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مصرفه حصل مؤخراً على أرض مساحتها 6 آلاف متر بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيقيم عليها المركز الرئيسى للبنك خلال السنوات المقبلة.

وتوقع القاضى فى تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش مؤتمر المال جى تى إم، توجه البنوك للعاصمة الجديدة قريبا.

وفيما يتعلق بموعد بيع المصرف، أكد أن هذا الأمر فى يد البنك المركزى، ولا يوجد موعد محدد لبيعه.

فى سياق متصل، قال القاضي إن مصرفه ضخ 130 مليون جنيه فى مبادرة التمويل العقارى ويخطط لضخ 70 مليونًا جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، تنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على الترتيب، وسمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخول أقل من 1400 جنيه شهريا، بفائدة متناقصة %5 سنويا.

وأتاح البنك شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز» لتمويل الإسكان فوق المتوسط، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ، %10.5 بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.