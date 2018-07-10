المصرف المتحد يحصد جائزة أفضل منتج متوافق مع أحكام الشريعة

سيد بدراختار الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب, المصرف المتحد ليمنحه جائزة التميز والانجاز المصرفي العربي لعام 2018 كأفضل منتج اسلامي عن صندوق "رخاء" النقدي المتوافق مع احكام الشريعة.قام بتسليم الجائزة لفريق عمل صندوق رخاء النقدي المصرف المتحد, الأمين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وسام

سيد بدر





اختار الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب, المصرف المتحد ليمنحه جائزة التميز والانجاز المصرفي العربي لعام 2018 كأفضل منتج اسلامي عن صندوق “رخاء” النقدي المتوافق مع احكام الشريعة.

قام بتسليم الجائزة لفريق عمل صندوق رخاء النقدي المصرف المتحد, الأمين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وسام فتوح في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الجمعة 6 يوليو 2018 الماضي. حيث تسلم الجائزة: فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، نيفين كشميري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقطاعات الأعمال, الدكتور أحمد الغندور مساعد العضو المنتدب، أحمد حبلص مدير عام قطاع الخزانة واسواق المال، وحسن الهواري مساعد المدير العام لصناديق الاستثمار وأمناء الحفظ، بحضور حشد كبير من كبار المصرفيين والشخصيات الدولية والرقابة من المؤسسات الدولية والإقليمية.

وأعرب أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن سعادته الفائقة بهذه الجائزة المتخصصة والتي وضعت المصرف المتحد ومنتجاته خاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة في مكانة متميزة بالسوق المصرية. فصندوق “رخاء” النقدي يعد إحدى الآليات الاستثمارية الإسلامية الأفضل بالسوق المصرية وفقًا لتقرير الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار؛ لأنه يمنح العميل فرصة الاستثمار الآمن والمتوافق مع أحكام الشريعة في آن واحد.

استراتيجية تقوم على الابداع والابتكار في الحلول المصرفية

وأشار القاضي إلى أن استراتيجية المصرف المتحد قائمة علي فكرة الاجتهاد المستمر والبحث والتجديد عن أفضل حلول مالية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة لتناسب العملاء سواء الأفراد والشركات بمختلف أحجامها ونشاطاتهم وتطلعاتهم.

العنصر البشري.. حجر الزاوية لنجاح المؤسسة

وساعده في تنفيذ هذه الاستراتيجية العناصر البشرية المحترفة والتي تتميز بقدرة عالية علي التعلم والتطور ومواكبة أحدث ما توصّل إليه النشاط المصرفي عالميًّا. كذلك تطبيق أحدث منظومات نظم الحاسب الآلي وفقًا لأعلى مستوى فني وتقني. فضلا عن اتساع شبكة فروع المصرف لتصل إلى 54 فرعًا منتشرة بجميع انحاء الجمهورية. وماكينات الصراف الآلي التي توفر مجموعة من الخدمات المتميزة بجودة عالمية، فضلا عن القنوات البنكية الإلكترونية والتي تمنح العميل تجربة فريدة من التمتع بمميزات المعاملات المصرفية في أقل وقت ودون التقيد بالزمان والمكان مثل: الإنترنت البنكي– الموبيل البنكي– المحفظة الرقمية بمميزاتها- خدمة المدفوعات الإلكترونية، وإدارة السيولة النقدية من خلال الإنترنت البنكي للشركات.

جوائز المصرف المتحد خلال 2018

الجدير بالذكر أن المصرف المتحد حصل هذا العام 2018 على المركز الثالث لأفضل البنوك التي تقدم الخدمات البنكية التكنولوجية والرقمية على مستوى مصر والشرق الأوسط من اتحاد المصارف العربية في مايو 2018 الماضي.

مميزات صندوق “رخاء” النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة

وحول مميزات صندوق “رخاء” النقدي يقول أشرف القاضي إن صندوق “رخاء” النقدي يمنح عائدًا يوميا تراكميا منافسا ومعفى نهائيا من الضرائب، مما يحفز الشركات والأفراد على الاكتتاب فيه. ويعد الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق هو 50 وثيقة للعملاء الجدد.

ويصنف صندوق “رخاء” النقدي على أنه صندوق مفتوح يسمح بحرية الحركة من حيث (الشراء/ الاسترداد) بشكل يومي وحتى الساعة 12 ظهرًا بجميع فروع المصرف المتحد الـ54. وذلك دون أي مصاريف لعملية الاكتتاب أو الاسترداد مما يوفر السيولة المطلوبة للعملاء. فضلا عن أنه لا يتعامل في الأسهم مطلقاً. ويمكن العملاء من الاقتراض بضمان الوثائق.

وتم اعتماد نشرة اكتتابه من قِبل الهيئة الشرعية للصندوق المعتمدة من الهئية العامة للرقابة المالية كإحدى الآليات الاستثمارية المتاحة للعملاء. ويتكون صندوق “رخاء” النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة من مجموعة من الأدوات الاستثمارية النقدية الآمنة مثل أذون وسندات الخزانة.

الصيرفة الإسلامية.. حصان رابح

وتوقع أشرف القاضي أن تشهد الصيرفة الإسلامية تطورًا كبيرًا بمصر خلال الفترة المقبلة، للعديد من الأسباب أبرزها الإقبال الكبير من قِبل الأفراد والشركات عليها خاصة مع طرح منتجات جديدة بالسوق تناسب العملاء وتفي باحتياجاتهم المعاصرة بمختلف مناحي الحياة.