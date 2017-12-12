المصرف المتحد يجهز حملة ترويج جديدة لصندوق رخاء

❏ طرح منتجين لتمويل السيارات المستعملة بنسبة %100 وشهادة مدفوعة مقدما أحمد الدسوقى وسيد بدر يعتزم المصرف المتحد، إطلاق حملة ترويحية جديدة لصندوق «رخاء»، ذو العائد اليومى التراكمى المتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، تهدف لزيادة حجم الاكتتابات فيه إلى 700 مليون جنيه. وقال أ

❏ طرح منتجين لتمويل السيارات المستعملة بنسبة %100 وشهادة مدفوعة مقدما

أحمد الدسوقى وسيد بدر

يعتزم المصرف المتحد، إطلاق حملة ترويحية جديدة لصندوق «رخاء»، ذو العائد اليومى التراكمى المتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، تهدف لزيادة حجم الاكتتابات فيه إلى 700 مليون جنيه.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك فى تصريح لـ«المال»، على هامش مشاركته فى مؤتمر التمويل الإسلامى للمشروعات الصغيرة والمتناهية، إن الصندوق يدير نحو 400 مليون جنيه، وحقق عائدا على الوثيقة %15 خلال العام الجارى، لذا قرر البنك تدشين حملة ترويجية تستهدف زيادة الاكتتاب بالصندوق إلى 700 مليون نهاية شهر يناير المقبل.

وأعلن المصرف عن طرح «رخاء» منتصف 2012، كأول صندوق استثمار نقدى يتوافق مع ضوابط الشريعة داخل السوق المحلية، ويقوم بتوظيف أمواله فى أذون وسندات الخزانة، والأوراق المالية، والأسهم، وبلغت عوائد الصندوق %34 منذ إطلاقه، وتديره شركة سى أى كابيتال.

وأكد القاضى أن قيمة الاكتتابات المستهدفة لا تتعارض مع ضوابط صناديق النقد، الصادرة عن البنك المركزى المصرى، التى تشترط عدم تجاوز الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد، وصناديق الدخل الثابت، التابعة للبنك عن %2.5، من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلا من %5 سابقا)، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له، المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى «أيهما أقل»، مع مراعاة أحكام قانون رأس المال رقم 95 لعام 1992، ولائحته التنفيذية، لا سيما ما تقضى به المادة 150 منها، والتعليمات ذات الصلة الصادرة فى هذه الشأن.

يذكر أن بنك مصر أعاد تفعيل صندوقه النقدى ( يوم بيوم )، مطلع أكتوبر الماضى، عقب 5 أعوام من التوقف عن تلقى الاكتتابات، بعد التوافق مع ضوابط البنك المركزى المشار إليها.

ويعتزم المصرف المتحد طرح منتجين جديدين بقطاع التمويل الإسلامى، مطلع العام المقبل، مع السعى لزيادة حجم محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة بنسبة %20.

وقال رئيس البنك، إن محفظة التمويلات الإسلامية تسجل %20 من إجمالى محفظة الائتمان، البالغ قيمتها 12 مليار جنيه، ويستهدف البنك زيادتها فى الفترة المقبلة عبر جذب شريحة أكبر من العملاء.

ولفت إلى أن قيام المصرف بإعداد دراسة على بعض مناطق الجمهورية، لمعرفة الأماكن التى يمكن التوسع بها على مستوى التمويل الإسلامى، توصلت إلى أن منطقتى الدلتا والصعيد أكثر إقبالا على المنتجات المتوافقة مع الشريعة من القاهرة والإسكندرية.

وقال محمود حسين، رئيس قطاع التمويل الإسلامى بالمصرف إن أحد المنتجين الجديدين يتعلق بتمويل شراء السيارات المستعملة، بنظام التمويل الإسلامى، بشروط ميسرة، على مستوى المستندات، حتى %100 من قيمة السيارة، بينما الآخر يتعلق بطرح شهادة إدخار بفائدة مدفوعة مقدمًا متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يستهدف المصرف المتحد تحقيق صافى ربح 800 مليون جنيه، نهاية العام الجارى، بزيادة %100 عن العام الماضى، والبنك مملوك بنسبة %99.9 للبنك المركزى الذى يسعى للتخارج منه خلال الفترة المقبلة، لصالح مستثمر إستراتيجى.

وينفذ المصرف إستراتيجية تستهدف الحفاظ على عائد الأصول الحالى، المقدر بـ%3، وتحقيق معدلات نمو على الأرباح بين 15 – %20، ووصول عائد حقوق الملكية إلى %32 رغم زيادة رأس المال إلى 3.5 مليار جنيه بدلا من مليار، حسب تصريحات سابقة لرئيس المصرف، أشرف القاضى.