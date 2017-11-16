المصرف المتحد يتفاوض مع صندوق سند لاقتراض 20 مليون دولار

❐ 3 مكاتب جديدة لاستبدال العملات الشهر المقبل سيد بدر علمت «المال» أن المصرف المتحد يتفاوض مع صندوق سند الألمانى، لاقتراض مبالغ فى حدود 20 مليون دولار، توجه لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكان بنك التنمية الألمانى KFW قد أسس «سند» كنموذج للشراكة بين القطاعين العا

❐ 3 مكاتب جديدة لاستبدال العملات الشهر المقبل

سيد بدر

علمت «المال» أن المصرف المتحد يتفاوض مع صندوق سند الألمانى، لاقتراض مبالغ فى حدود 20 مليون دولار، توجه لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان بنك التنمية الألمانى KFW قد أسس «سند» كنموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشارك فى تمويله عدد من المؤسسات المالية الأوروبية، قام مؤخرًا بعدة تمويلات مع بنوك محلية، كما يساهم مع البنك العربى الأفريقى فى تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر.

كما يستهدف المصرف المتحد الحصول على دعم فنى من الصندوق لتطوير القطاع، بجانب الحصول على دعم من البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD.

وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد نحو مليارى جنيه، تتجاوز %17 من إجمالى المحفظة الائتمانية، ويستهدف تحقيق %20 النسبة المقررة من البنك المركزى، خلال العام المقبل.

ويسعى المصرف المتحد لافتتاح 3 مكاتب صرافة بداية ديسمبر المقبل، على أن يتم افتتاح اثنين أخرين فى وقت لاحق، وذلك فى إطار تنمية الموارد الدولارية، وتوفير خدمات الصرافة للعملاء.

والمصرف المتحد، مملوك للبنك المركزى بنسبة %99.9 الذى يستهدف التخارج منه خلال العام المقبل، لصالح مستثمر استراتيجى، ويبلغ رأسمال المصرف نحو 3.5 مليار جنيه.

وكشف الرئيس التنفيذى للمصرف، أشرق القاضى، فى حوار سابق مع «المال»، عن نجاح البنك فى إنهاء كامل فجوة الخسائر المرحلة بقيمة 4 مليارات جنيه، بنهاية شهر مايو الماضى، بالإضافة إلى تغطية مخصصات الديون الرديئة، ما يساهم فى مضاعفة الأرباح المتوقعة بنهاية ديسمبر المقبل، لتصل إلى 800 مليون جنيه.

وأضاف أن البنك سيطلب احتجاز كامل الأرباح لدعم حقوق الملكية التى تسجل 4 مليارات جنيه فى الوقت الحالى، متابعا: «لكن القرار النهائى يرجع إلى المالك، ممثلا فى البنك المركزى المصرى»، موضحا أن المصرف المتحد يمتلك أقوى معدل كفاية رأسمال فى القطاع المصرفى بنحو %20، ما يدعم خطته التوسعية فى الفترة المقبلة.