المصرف المتحد يتفاوض للمساهمة في إحدى شركات الدفع الإلكتروني

المفاوضات تأخذ نوعًا من التحفظ حتى يتم التوصل إلى اتفاقات

يتفاوض المصرف المتحد للمساهمة في إحدى شركات الدفع الإلكتروني العاملة في مصر.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد لـ”المال”، إن المصرف يتفاوض حاليًا للمساهمة في إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية العاملة في مصر، بعد أن سمح البنك المركزي للبنوك بتملك حصص في تلك الشركات دون حد أقصى.

ورفض القاضي الإفصاح عن اسم الشركة، قائلًا إن “المفاوضات تأخذ نوعًا من التحفظ حتى يتم التوصل إلى اتفاقات”.

وسمح البنك المركزي المصري، بداية من شهر أغسطس الجاري، للبنوك العاملة في السوق المحلية بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع الإلكتروني بدون حد أقصى، بدلًا من حظر امتلاك نسبة تزيد عن 40% من أسهم الشركات غير المالية في تعليمات سابقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن المصرف المتحد يمتلك حاليًا حصة في شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

أشرف القاضي: زيادة رأس مال شركة يونايتد للتأجير التمويلي إلى 150 مليون جنيه

في سياق آخر ذكر القاضي أن شركة يونايتد للتأجير التمويلي التابعة للبنك، تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على تراخيص التمويل العقاري بجانب التخصيم والتأجير التمويلي.

وأفاد القاضي بأن المصرف قام بزيادة رأس مال شركة يونايتد للتأجير التمويلي من 80 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر ضخ 30 مليون جنيه جديدة في رأس المال خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 150 مليون جنيه.

يذكر أن شركة يونايتد للتأجير التمويلي المملوكة للمصرف المتحد حصلت في سبتمبر 2019، على رخصة مزاولة نشاط التخصيم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.