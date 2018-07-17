«المصرف المتحد» يتعاقد مع «النصر للإسكان» لتسويق مشروع سياحى فى شرم الشيخ

سهير محمد كشف فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى، عن أن مصرفه تعاقد مع شركة النصر للإسكان لتسويق مشروع ضخم تابع للبنك فى مدينة شرم الشيخ، بمنطقة خليج نعمة خلال الفترة المقبلة.أشار فرج فى تصريح لـ«المال» إلى أن مصرفه حصل على هذا المشروع جراء

سهير محمد



كشف فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى، عن أن مصرفه تعاقد مع شركة النصر للإسكان لتسويق مشروع ضخم تابع للبنك فى مدينة شرم الشيخ، بمنطقة خليج نعمة خلال الفترة المقبلة.

أشار فرج فى تصريح لـ«المال» إلى أن مصرفه حصل على هذا المشروع جراء توقيع تسوية مع عميل متعثر منذ 4 أعوام، لافتا إلى أنه ضخ مبالغ لبناء واستكمال وتطوير المشروع السياحى، الذى يتكون من غرف فندقية، واستديوهات، وشاليهات، وفيلات، بمساحات مختلفة.

قال إن عملية البناء استغرقت 4 أعوام، تم الانتهاء منها مؤخرا للبدء فى تسويق هذه الوحدات، سواء من خلال البيع أو بدائل أخرى، للاستفادة منها وتحقيق أقصى عائد منها.

أشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إلى أن البنك بدأ أيضاً تسويق أراض فى الساحل الشمالى، موضحاً أن البنك يفضل بيع هذه الأراضى فى إطار خطة لتتخلص من هذه الأصول وتحقيق أفضل عائد منها.

كان أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد قال فى تصريح سابق لـ»المال» إن تخفيض محفظة الديون المتعثرة إلى 1.5 مليار جنيه، من إجمالى المحفظة التى وصلت إلى 6 مليارات جنيه، وأن تسوية مديونيات بقيمة 4.5 مليار جنيه، منذ 2006 منها 1.3 مليار جنيه، واستبعادها كديون رديئة ضمن خطة البنك لتنقية المحفظة.

وضع المصرف المتحد إستراتيجية متكاملة لتنقية المحفظة الائتمانية من المديونيات المتعثرة، تضمنت تصنيف المحفظة المتعثرة، التى نتجت عن دمج البنوك الثلاثة هى المصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، إلى مديونيات قابلة للجدولة وتسوية مديونيات تواجه صعوبات فى التحصيل.

تزامنت خطة «المصرف المتحد» فى التخلص من المديونيات المتعثرة، مع استعداد المالك، وهو البنك المركزى للتخارج منه ودخول مستثمر جديد، واتباع إستراتيجية لتقوية مركزه المالى، وقام المركزى بضخ 2.5 مليار جنيه لزيادة رأسماله من مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه، بهدف دعم القاعدة الرأسمالية، وتعزيز قدرته على التوسع فى الأنشطة المصرفية الفترة المقبلة، ليكون فى أفضل حال عند طرحه للبيع لمستثمر إستراتيجى، خلال العام الجارى، كما أعلن المركزى.