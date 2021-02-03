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المصرف المتحد يتبرع بـ15 مليون جنيه لتمويل شراء لقاح كورونا

يأتي في إطار الاستجابة السريعة لدعم منظومة الصحة
الحسينى حسن 1:18 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 1:18 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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أعلن أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، تبرع البنك بقيمة 15 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لتمويل عملية شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وفقا للمبادرة الرئاسية.

وقال أشرف القاضي إن تبرع المصرف المتحد، جاء في استجابة سريعة لدعم منظومة الصحة وتقديم المساندة المجتمعية لدعم فئات الشعب المصري خاصة الأولى بالرعاية من الكوادر الطبية والحالات الحرجة والمزمنة والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجا.

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وأضاف أن استراتيجية المصرف المتحد بنيت علي أساس تدعيم جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مد مظلة التكافل والحماية المجتمعية لخدمة أغراض التنمية المستدامة، وأن صندوق تحيا مصر يأتي ضمن قائمة أهم مؤسسات المجتمع المدني الأكثر تأثيرا اجتماعيا علي دعم الفئات الغير قادرة.

أشرف القاضي: المصرف تبرع بنحو 20 مليون جنيه خلال العام الماضي

وأوضح أن الشراكة المتنامية مع صندوق تحيا مصر والتي استمرت لأكثر من 6 سنوات ترجمت علي أرض الواقع في العديد من البروتوكولات وأعمال التنمية المجتمعية منها تبرع المصرف المتحد 20 مليون جنيه العام الماضي 2020 لدعم ومساندة العمالة الغير منتظمة من عمال اليومية، وأعمال التطهير والتعقيم للقري والمدن والدعم الكامل لمنظومة الصحة في مسيرة استكمال خطة الدولة للمحافظة علي صحة المواطنين والتي يدعمها صندوق تحيا مصر بمختلف أنحاء الجمهورية.

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وشارك المصرف المتحد سابقا صندوق تحيا مصر في العديد من الحملات منها حملة للقضاء علي فيروس (سي) – ودعم قرية بئر العبد بشمال سيناء بعد الحادث الارهابي الغاشم – ودعم جامعة زويل – وحملة “نور حياة” للقضاء علي مسببات العمى وعلاج الأنيميا لطلاب المدارس.

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بقلم الحسينى حسن

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