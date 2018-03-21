المصرف المتحد يبحث نشر الثقافة المالية بين الشعوب العربية

المال - خاصاستقبل أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، اليوم الأربعاء، وفد اتحاد المصارف العربية، لتعميق جسور العلاقات المشتركة بين الجانبين.ترأس الوفد، وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهاني علي، المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية، ورغداء شمص، مدير العلاقات العامة والت

المال – خاص

استقبل أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، اليوم الأربعاء، وفد اتحاد المصارف العربية، لتعميق جسور العلاقات المشتركة بين الجانبين.

ترأس الوفد، وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهاني علي، المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية، ورغداء شمص، مدير العلاقات العامة والتسويق بالاتحاد.

تناول الاجتماع بحث عدد من النقاط الهامة والمتعلقة بأهمية نشر الثقافة المالية بين جموع الشعوب العربية والشعب المصرية بالتحديد، مما يحقق فعاليات الشمول المالي، خاصة وأن مصر تعد ضمن الدول المرشحة بقوة لتطبيق معايير الشمول المالي.

وتطرق الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات مناقشة عدد من القضايا الحيوية، والتي تؤثر علي عملية تعظيم نمو جهود البنوك المصرية والعربية في التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في ظل مبادرات البنك المركزي المصري والبنوك العربية الهامة لتعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي.

وأكد المصرف المتحد مشاركته في فعاليات المؤتمر المصرفي 2018، الذي ينظمة اتحاد المصارف العربية وتستضيفة مصر الشهر المقبل، تحت رعاية البنك المركزي المصري بالقاهرة، تحت عنوان “ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية”.

واستعرض أحدث موسوعة أصدرها اتحاد المصارف العربية، تحت إصدار القوانين المصرفية العربية، والتي تتناول مجموعة القواعد والقوانين البنكية في 20 دولة عربية.

وأعرب وسام فتوح – الأمين العام لاتحاد المصارف العربية – عن سعادته بزيارة المصرف المتحد، خاصة وأن المصرف يعد ضمن البنوك الهامة التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التكنولوجية المبتكرة للسوق المصرية، وتجتهد في طرح حلول بنكية تلبي احتياجات العملاء وتساهم بشكل كبير في تحقيق منظومة الشمول المالي.

وأشاد أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بالدور الكبير الذي يلعبه اتحاد المصارف العربية في نشر الثقافة المالية وتغيير فكر وثقافة المجتمعات العربية نحو تحقيق منظومة الشمول المالي.

وأضاف أن جهود المصرف المتحد مازالت مستمرة لنشر وتفعيل منظومة الشمول المالي على مستوي محافظات مصر، خاصة وأن المصرف يمتلك شبكة من 53 فرعًا منتشرين بأنحاء الجمهورية.

ونظم المصرف سلسلة من الندوات وورش العمل بعدد من محافظات الجمهورية، خاصة بصعيد مصر والوجة البحري لتوعية المجتمع خاصة فئة الشباب باهمية ان يكون لديهم حساب بنكي، وكانت نسب الاستجابة عالية جدا، خاصة وأن المصرف ابتكر عدد من الحلول البنكية الغير تقليدية منها البطاقات المدفوعة مقدمًا، فضلًا عن مجموعة من الأنشطة المجتمعية المستمرة والتي تساهم في رفع الوعي القومي بأهمية الخدمات الرقمية الذكية.

حضر اللقاء، فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاع الأعمال المصرف المتحد، والدكتور أحمد الغندور – مساعد العضو المنتدب بالمصرف المتحد، جرمين عامر – مدير إدارة الاتصال المؤسسي.