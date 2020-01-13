المصرف المتحد ومؤسسة صناع الخير يطلقان حملة الشتاء بجنوب ووسط سيناء

أطلق المصرف المتحد ومؤسسة صناع الخير حملة الشتاء تحت شعار: “معًا ضد برودة الشتاء” لدعم غير القادرين بجنوب ووسط سيناء، وذلك للعام الثاني علي التوالي.

جاء ذلك بحضور قيادات من المصرف المتحد وفريق عمل إدارة إيثار للتنمية المجتمعية، بقيادة جيهان أبوحسين وفريق عمل مؤسسة صناع الخير، بقيادة الدكتور محمد عبد الجليل مدير عام المشروعات، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة جنوب سيناء.

وتم توزيع أغطية الشتاء في عدد من كبير من القرى والتجمعات القبلية الأشد احتياجًا، وصولا إلي منطقة جبل سانت كاترين، مرورا بمنطقة النبي صالح والسعال والمرة والفرنجة.

وأكدت جيهان أبو حسين مدير عام إدارة إيثار للتنمية المجتمعية، أن المصرف المتحد ومؤسسة صناع الخير قد أجريا بحثًا ميدانيًا لتحديد واختيار المناطق الأكثر احتياجًا بوسط وجنوب سيناء لتوزيع بطاطين الشتاء عليها.

ونوهت أبوحسين بأن مساندة أهالي جنوب ووسط سينا الأكثر احتياجًا يعد واجبا قوميا ونوعا من التكافل الاجتماعي الذي حثت عليه الأديان السماوية.

مضيفة أن المصرف المتحد أطلق من قبل حملة “معًا ضد برودة الشتاء” في عدد من محافظات مصر، خاصة في منطقة الصعيد وللعام الثاني على التوالي يطلقها في محافظة جنوب سيناء.

وأشار الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، إلى أن حملة صناع الخير والمصرف المتحد لتوزيع بطاطين الشتاء على الفئات الأكثر احتياجا داخل جنوب سيناء ستمتد لنهاية الأسبوع الحالي، وستواصل عملها بمنطقة الطرفا والشيخ عواد بسانت كاترين.