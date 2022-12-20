المصرف المتحد ومؤسسة بهية يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

وقع بنك المصرف المتحد أحد أهم المؤسسات الاقتصادية ومؤسسة بهية أحد أهم مقدمي الخدمات الطبية المجانية بروتكول تعاون وذلك في إطار دعم محاربات بهية والاستعدادات الكبرى لافتتاح المستشفي الجديد لمؤسسة بهية بالشيخ زايد وفقا لمعايير الجودة العالية المطبقة.

وقع البروتوكول اليوم، اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد والمهندس تامر شوقي – رئيس مجلس امناء مؤسسة بهية.

شهد مراسم التوقيع, لميس نجم – مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية وليلى سالم – عضو مجلس الأمناء وحفيدة بهية. بحضور كوكبة من قيادات المصرف المتحد ومستشفي بهية : نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال المصرف المتحد ومعتز القصبي – نائب العضو المنتدب المصرف المتحد وجيهان ابو حسين – رئيس ادارة ايثار للتنمية المجتمعية المصرف المتحد. ومن جانب مستشفي بهية محمد خليفة – عضو مجلس الامناء وماجد حمدي – عضو مجلي الامناء والدكتورة جيلان احمد – المدير التنفيذي للمؤسسة.

ويهدف البروتكول والذي وقع اليوم علي هامش مؤتمر الناس والبنوك – النسخة الثامنة – أن يستمر المصرف المتحد بتوجية الدعم ومساندة المجتمعية لمؤسسة بهية من دعم مادي ومعنوي. الأمر الذي يدعم مسيرتها لتقديم الخدمة الطبية بالجودة اللائقة للمواطن. فضلا عن استكمال خطط التطوير والانشاءات لمستشفي بهية بالشيخ زايد.

على أن تقوم مؤسسة بهية بإجراء عملية الكشف المبكر لفريق عمل المصرف المتحد من السيدات بالمجان بشكل دوري, ووفقا لمعايير الجودة المطبقة للخدمة. كما تقوم مستشفي بهية بتقديم العلاج اللازم للحالات التي ثبت اصابتها علي نفقة المصرف المتحد. بالإضافة إلى تقديم خصم خاص للخدمات الاضافية من اشعة وتحاليل بكافة انواعها داخل اروقة المستشفي.

فضلا عن تنظيم مؤسسة بهية لعدد من الندوات وورش العمل التوعوية لفريق المصرف المتحد من السيدات حول طرق مكافحة سرطان الثدي واهم النصائح والارشادات للوقاية من هذا المرض بانواعة المختلفة. فضلا عن طرق اجراء الفحص الذاتي. واهمية الفحص المبكر والمنتظم للسيدات. الامر الذي يساه في نشر الرعاية الصحية وتقليل اعداد الاصابة.

و تقول لميس نجم – مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية – إن هذا البروتوكول يعد نموذجا لاتزام القطاع المصرفي بدعم منظومة الصحة وخدماتها المقدمة للمواطن المصري. وذلك من خلال استراتتيجية تنموية وشراكات مجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم تنفيذ المشروعات الصحية وتقديم افضل خدمات في مجال الصحة، بقيادة البنك المركزي المصري.

فالصحة تساوي حياة كاملة بما تحملة الكلمة من معاني الامل والانسانية. لذلك طالبت لميس نجم ، بتوحيد الجهود للمساهمة في تلبية اولويات التنمية المستدامة بما يؤدي الي تحقيق اثر ملموس ومباشر علي صحة المواطن.

وأكدت لميس نجم حرص القطاع المصرفي تحت قيادة البنك المركزي المصري واهتمامه الكبير بمشروعات الرعاية الصحية مثل : المستشفيات والمراكز الصحية كاولوية عاجلة في ظل الجمهورية الجديدة. الامر الذي يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن واتاحة فرص اكبر لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وقال أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – إن توقيع برتوكول التعاون المشترك مع مؤسسة بهية اليوم هو ترجمة حقيقية لمسيرة التعاون بين المصرف المتحد ومؤسسة بهية للقضاء علي سرطان الثدي لسيدات مصر.

وأكد القاضي أن البروتوكول جاء ليؤكد علي التوجة الاستراتيجي للمصرف المتحد في دعم الانشطة والممارسات الصحية المستدامة التي تمس الاحتياجات الاساسية للمواطن, وياتي علي راسها الرعاية الصحية

وأشار أشرف القاضي أن المسئولية المجتمعية تعد أحد أهم ركائز استراتيجة المصرف المتحد بغرض تحقيق التنمية المستدامة وفق لاهداف الامم المتحدة 2017 للتنمية المستدامة. وذلك عن طريق المساهمة في تطوير المجتمعات المحلية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطن.

قال المهندس تامر شوقي – رئيس مجلس امناء مؤسسة بهية إن مؤسسة بهية تعد نموذج لتكاتف جهود المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية في الدولة. وذلك ضمن جهود المشاركة المجتمعية التي تهدف الي القاء الضوء علي مرض سرطان الثدي للسيدات خاصة مع زيادة الحالات المصابة سنويا والحاجة الي توفير الرعاية الصحية والوعي المجتمعي.

وأكد تامر شوقي عن قرب الانتهاء من مستشفي بهية الشيخ زايد, هذا الصرح الانساني الكبير واعرب عن تفاؤلة لعلاج مصابي السرطان من السيدات وتخفيف الامهم بالمجان.

وأضاف أن مستوي الرعاية الصحية داخل مؤسسة بهية تقدم علي اعلي مستوي. كذلك ادارة المستشفي باسلوب ومنهج جديد متطور يهدف الي تقديم افضل جودة للمواطن. فضلا عن نقل الخبرات في مجال التدريب والتطوير والتعليم التفاعلي.

كما أكدت ليلى سالم – عضو مجلس الأمناء و حفيدة بهية أن المؤسسة تسعى دوما لتوطيد أواصر التواصل مع شركاءها وتعتز بشكل خاص بشراكة و تعاون المصرف المتحد لما له من مكانة رفيعة ودور مؤثر وفعال فى دعم بهية و محارباتها و السعى لمساندة بهية زايد و المساهمة فى إنجاح رسالتها لتظل دوما فى ظهر كل سيدة مصرية

وأضافت أن هذا التعاون له مكانة خاصة حيث أنه يتزامن مع بدء العد التنازلى لافتتاح بهية زايد بقدوم عام ٢٠٢٣ واستقبال أول سيدة خلال الشهور الأولى من العام مما يصب إيجابا فى مصلحة بهية و محارباتها و يسمح بمزيد من العمل على قدم و ساق من أجل إنجاح دور بهية زايد لتستكمل مسيرة نجاح بهية الهرم