المصرف المتحد والنصر للإسكان يقتربان من حسم نزاع أراضى المقطم

سهير محمداقترب المصرف المتحد، وشركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات «القابضة للتشييد»، من حسم النزاع التاريخى الذى نشب قبل 34 عاماً، حول أراضٍ بالمقطم.وعلمت «المال» أن بروتوكول تم توقيعه بينهما منذ أيام، تضمن تشكيل لجان حصر للمساحات المتنازع عليها، والاتفاق على تسوية م

سهير محمد

اقترب المصرف المتحد، وشركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات «القابضة للتشييد»، من حسم النزاع التاريخى الذى نشب قبل 34 عاماً، حول أراضٍ بالمقطم.

وعلمت «المال» أن بروتوكول تم توقيعه بينهما منذ أيام، تضمن تشكيل لجان حصر للمساحات المتنازع عليها، والاتفاق على تسوية مالية تضمن حقوق الطرفين.

يعود الخلاف إلى عام 1984، عندما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 1143، والذى يقضى بتولى «شركة النصر» إدارة وتعمير المقطم، بما فى ذلك منطقة الأوتوستراد، إلا أن الشركة اتهمت البنك المصرى المتحد – أحد البنوك التى تم دمجها فى المصرف المتحد عام 2006- بضم مساحات بغير حق إلى أملاكه بالهضبة الوسطى، فيما أكد المصرف امتلاكه 60 ألف متر مربع، بالمنطقة التى تتكون من 6 أحياء.

وأدى النزاع إلى مواجهة البنك صعوبات فى بيع أراضيه، نظرا لأن اعتماد حى المقطم للعقود يتطلب موافقة الشركة، باعتبارها صاحبة الامتياز، وفقا لقرار رئيس الوزراء.

وقالت مصادر إن البروتوكول الموقع بين المصرف والشركة، يتضمن توزيع تكلفة رصف وإنارة الأحياء المأهولة بالسكان بالتساوى، بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وذكرت أن اللجان المعنية بالتنسيق ستعمل على الوصول لتقسيم نهائى للمنطقة، يضمن حقوق جميع الأطراف، خلال فترة قريبة.

ويمتلك البنك المركزى %99.9 من أسهم المصرف المتحد، الذى تم تأسيسه عام 2006 عبر دمج 3 كيانات هى: البنك المصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، بغرض انقاذها من التعثر، ويبلغ رأسماله 3.5 مليار جنيه، وهو أحد الكيانات التى يسعى «المركزى» للتخارج منها عبر البيع لمستثمر إستراتيجى، حسبما أعلن المحافظ طارق عامر، أواخر 2015.

و تأسست شركة النصر للإسكان والتعمير، عام 1962، تحت مسمى «النصر للإنشاءات والتركيبات الصناعية»، وتنفذ حالياً نحو 5 مشروعات، 3 منها بمنطقة المقطم.