المصرف المتحد: ضرورة التنسيق مع وزارة البيئة قبل تمويل المشروعات الخضراء لضمان استدامتها

قالت نفين كشميري نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، إن التمويل الأخضر يحافظ على البيئة ويخفض معدلات التلوث، وهناك صناديق تمويل لتلك المشروعات لدى أغلب البنوك، ولابد من الأخذ في الاعتبار موافقة وزارة البيئة، حتى لا يكون هناك أي معوقات وتوفير الدعم الفني لضمان استدامة تلك المشروعات.

وأضافت خلال كلمتها، في مؤتمر بعنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، أن بداية تمويل المشروعات الخضراء كانت في عام 1995 من وزارة البيئة في ذلك الوقت، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى انه يجب التوسع فى مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من مبادرات البنك المركزي، إذ أن هناك إدارة للاستدامة الخضراء، لافته إلى أن البنك المركزي يدعم 8% تمويل صناعي وايضا 8% تمويل زراعي و 5% تمويل للمشروعات الصغيرة، و 3% تمويل لمحدودي الداخل لتحقيق الاستدامة الخضراء.

وتابعت: هناك مبادرة لإنشاء البنوك الخضراء في مصر علي غرار “البنك الهولندي” وهي من الحلول الذكية التي تخدم العميل وتقليل التردد على البنك.