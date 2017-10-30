المصرف المتحد: المركزي يساند المشروعات الصغيرة عبر التمويلات

محمد ريحانأكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن هناك اتجاها شدد عليه البنك المركزى مؤخرًا، وهو ضرورة اتجاه البنوك لتمويل المشروعات الجديدة، وإقراض الشركات بصفة عامة بدلًا من توسع بعض البنوك فى الاستثمار بالأوراق المالية، مشددًا على أن الجهاز المصرفى يساند بقوة المشروعات الصغيرة والمتو

محمد ريحان

أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن هناك اتجاها شدد عليه البنك المركزى مؤخرًا، وهو ضرورة اتجاه البنوك لتمويل المشروعات الجديدة، وإقراض الشركات بصفة عامة بدلًا من توسع بعض البنوك فى الاستثمار بالأوراق المالية، مشددًا على أن الجهاز المصرفى يساند بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى سبيل ذلك يتم فى الوقت الراهن ضخ التمويلات لهذه المشروعات بفائدة 5% و7%.

وأوضح أشرف القاضى، خلال كلمته بمؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، أن البنوك قامت بضخ تسهيلات ضخمة لاستيراد السلع الأساسية والهامة منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، مؤكدًا أن مساندة البنوك للمشروعات من خلال ضخ القروض المناسبة سيعزز من حجم الإنتاج المحلى مما يدعم حركة التصدير.