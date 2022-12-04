المصرف المتحد: التحديات للشركات الصغيرة والمتوسطة ترتكز على التمويل وسهولة ممارسة الأعمال

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن التحديات للشركات الصغيرة والمتوسطة، أن تصبح معظم الشركات على مختلف أحجامها ومبيعاتها في كيفية الإدارة التي تحتاج لتطوير، بالإضافة إلى التمويل وسهولة ممارسة الأعمال.

وأضاف القاضي، خلال خلال فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن “2022 CEOs Thoughts”، والذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، اليوم الأحد، أن المصرف المتحد يقوم بدور استشارى للشركات المتوسطة، لتفادي أي انحرافات في المشاريع.

وأشار القاضي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تحديث الصناعة لها دور مهم في توجيه المؤسسات ومشاركات من الخارج، ليعمل على الإدارة التنفيذية والعاملين فيها، لتشكل فارقًا في عمليات التمويل في الجهاز المصرفي.

وتابع القاضي أن المصرف المتحد، من أحد البنوك، المشتركة في مبادرة رواد النيل بمشاركة 12 بنكًا، مشيرًا إلى أن المصرف المتحد متميز بمنتجاتها المتعددة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتطرق الجلسة لدور البنوك في الاستثمار المباشر بالسوق المحلية، خاصة في ظل قرارات البنك المركزي التي تدعم هذا الاتجاه.

ويلقي مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 على عاتقه في العام الحالي، مناقشة الفرص التي قد تظهر تحت السطح، في إطار خطط التطوير الاقتصادي، فضلًا عن السبل المتاحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة للتمسك بالنمو والربحية، وتفادي التداعيات السلبية للمتغيرات السياسية والمالية العالمية.