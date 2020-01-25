المصرف اللبناني المركزي يؤكد عدم اقتطاع البنوك من الودائع

أكد مصرف لبنان المركزي، اليوم السبت، أن البنوك لن تقتطع من الودائع بسبب الأزمة المالية بالبلاد، وذلك ردا على مخاوف بشأن المخاطر المحتملة أمام الاستثمارات الأجنبية.

ولفت رياض سلامة رئيس المركزي قائلا: “إن السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف، وبالتالي حماية المودعين”، مضيفا أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الاقتطاع.

وأضاف: “مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج”.

وأوضح قائلا: “بإمكان المصارف اللبنانية أن تحول إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 (نوفمبر)”.

فرضت البنوك قيودا غير رسمية على الحصول على الأموال، وتحويلها إلى الخارج منذ شهر أكتوبر، وذلك في محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة، واندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة.

يذكر أن حكومة جديدة تشكلت قبل أيام، وصارت مهمتها الرئيسة هي التعامل مع الأزمة المالية المحتدمة التي هبطت خلالها العملة المحلية أمام الدولار.