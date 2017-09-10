المصدرين يرفض تجديد عقد قطن مصر لتسويق المنتج المحلي

دعاء حسنى: رفض اتحاد مصدرى الأقطان تمديد عقد جمعية «قطن مصر» لتسويق منتجات الغزل والنسيج التى تحمل شعار صنع فى مصر. قال نبيل السنتريسى رئيس الاتحاد فى تصريحات لـ «المال» أنه سيخطر وزير الصناعة والتجارة طارق قبيل بأسباب رفض تمديد التعاقد، خاصة أن الاتحاد لم يطلع على نتائج أع

دعاء حسنى:

رفض اتحاد مصدرى الأقطان تمديد عقد جمعية «قطن مصر» لتسويق منتجات الغزل والنسيج التى تحمل شعار صنع فى مصر.

قال نبيل السنتريسى رئيس الاتحاد فى تصريحات لـ «المال» أنه سيخطر وزير الصناعة والتجارة طارق قبيل بأسباب رفض تمديد التعاقد، خاصة أن الاتحاد لم يطلع على نتائج أعمال الجمعية فيما يخص تسويق شعار القطن المصرى، وبالتالى لم يتمكن من رصد حجم الرخص التى قدمتها للمصنعيين بالخارج، لاستخدام القطن المصرى فى التصنيع.

وكان وزير الصناعة والتجارة وافق مؤخرا على تجديد عقد جمعية قطن مصر، الموقع منذ 2007، لمدة 3 شهور إضافية، عقب إنتهاؤه فى أغسطس الماضى.

وتسوق الجمعية بموجب العقد شعار «القطن المصرى»، كعلامة تجارية تمنح للمصنعين بالداخل والخارج، وكان اتحاد مصدرى الأقطان ووزارة التجارة، قد سبق ووقعا على العقد كطرف أول، وجمعية قطن مصر طرف ثانى، فى عام 2007 ولمدة 10 سنوات، انتهت فى أغسطس الماضى.

أضاف السنتريسى أن جمعية قطن مصر – والتى انشئت فى 2007 وعدد 27 عضواً – لم تقدم قوائم مالية دورية لتوضيح موقفها، كما كان متفقاً عليه.

يشار إلى أن بعض التقارير الصحفية نشرت فى اغسطس الماضى وقبل انتهاء مدة التعاقد ان اتحاد المصدرين تقدم بمذكرة إلى وزير التجارة والصناعة، ضد جمعية قطن مصر ، وذلك فى أعقاب الفضيحة التى طالت شركة «ولسبن» الهندية نتيجة وضع الشعار على منتجات غير مصنعة من القطن المصرى بنسبة 100% بما يخالف الترخيص الممنوح من الجمعية للشركة الهندية، ويضر بسمعة المنتجات المصرية.

وقال السنتريسى لـ «المال»، إن الاتحاد ووزارة التجارة، هما ملاك العلامة التجارية لشعار القطن المصرى، وهما من قاما بتسجيلها، وتكفل الاتحاد بمصاريف إشهارها فى مصر وفى العديد من دول العالم، بتكلفة تقترب من نصف مليون جنيه حينها.

ولفت إلى أن عقد جمعية قطن مصر ليس به مقابل مادى محدد، لتسويقها العلامة التجارية، وسجلت علامة القطن المصري فى 2001، بإدارة العلامات التجارية التابعة لمصلحة التسجيل بوزارة التموين.

من جانبها حاولت «المال» التواصل مع وائل علما، رئيس جمعية قطن مصر، لكنها لم تتلق ردا، لكن مصادر بالجمعية فضلت عدم ذكر اسمها أوضحت أن الانتقادات التى وجهت لأداء الجمعية لم تكن جميعا فى محلها وأنها لا ينبغى أن تلام على مخالفة أحد المصنعيين شروط استخدام الشعار، خاصة أنها لا تملك سلطة محاسبة المخالفين، مشيرة إلى أن الجمعية توصلت إلى حل مع شركة «ولسبن» وافق عليه وزير التجارة والصناعة، ويتمثل فى توقيع الأخيرة تعهدا كتابيا بتسويق شعار القطن المصرى لمدة 3 سنوات، وسحب الرخصة منها حال استخدامها الشعار بالمخالفة لشروط الترخيص.

وأوضحت المصادر، أن اتحاد المصدرين لم يكن يطالب الجمعية بتقييم لنتائج أعمالها دوريا، كما أن الجمعية مرت بمراحل عدم استقرار أسوة بقطاع الغزل والنسيج، منذ ثورة يناير حتى العام قبل الماضى، لكن نشاطها كان ملحوظا خلال آخر عامين.