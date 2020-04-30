«المصدرين المصريين» تتبرع بمليون جنيه لدعم المنظومة الصحية ومواجهة كورونا

أعلنت جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» تبرعها بمليون جنيه لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد بهدف المشاركة فى توفير المستلزمات الطبية والمنتجات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض بمستشفيات وزارة الصحة.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس ادارة الجمعية برئاسة المهندس خالد الميقاتي والذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس.

ووافق المجلس على ضرورة المساهمة فى دعم العاملين فى منظومة الصحة ، الذي يعد خط الدفاع الاول فى مواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس خالد الميقاتي- رئيس مجلس إدارة الجمعية- على ضرورة استمرار الدعم ومساندة الدولة فى حربها ضد الوباء تأكيدا لمبدأ المسئولية المجتمعية للمؤسسات ، والتكامل الحقيقي بين القطاع الخاص والدولة التى تخوض حربا ضد الوباء، وتقدم منظومة الصحة تضحيات كبيرة وجهود جبارة للتعامل مع حالات المرض وتحتاج الى التكاتف الجاد لتجاوز واحدة من أخطر واكبر التحديات فى التاريخ.

و أشارالمهندس شادي أمين- المدير التنفيذي للجمعية – بأن دورالجمعية لا يقف عند حدود العمل الاقتصادي بل يمتد ليشمل مراعاة البعد المجتمعي والحرص على تبني العديد من المبادرات المجتمعية والتى تعد اضافة جديدة للجهود التى تبذلها جمعية المصدرين المصريين-اكسبولينك منذ سنوات عديدة فى خدمة مجتمع الاعمال من المصدرين وتقديم الكوادر جديدة للعمل فى مجال التصدير.

وأوضح بأن الجمعية مستمرة فى تقديم خدماتها لمجتمع المصدرين مع توفير الحلول التكنولوجية المتكاملة والغير نمطية لمواكبة الأحداث في تقديم الفرص التصديرية فى مختلف الاسواق وفي جميع القطاعات الانتاجية والخدمية.