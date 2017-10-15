المصدرون يستغيثون بالحكومة لصرف متأخرات المساندة

❏ يونيفرسال: حصلنا على أرقام زهيدة.. وتأخرها أثر على الشركات ❏ فانسى فود: تطوير برامج الدعم عبر الحوافز لأسواق معينة ضرورة ❏ إيتيدا: نعول على جهاز سلامة الغذاء لدعم الصناعات الغذائية بالأسواقدعاء حسنىكشف عدد من المصدرين عن تأخر الحكومة فى صرف مخصصات المساندة التصديرية خلال العام الجارى، بما يشك

❏ يونيفرسال: حصلنا على أرقام زهيدة.. وتأخرها أثر على الشركات

❏ فانسى فود: تطوير برامج الدعم عبر الحوافز لأسواق معينة ضرورة

❏ إيتيدا: نعول على جهاز سلامة الغذاء لدعم الصناعات الغذائية بالأسواق

دعاء حسنى

كشف عدد من المصدرين عن تأخر الحكومة فى صرف مخصصات المساندة التصديرية خلال العام الجارى، بما يشكل عبئا على الشركات، ويعرقل وصول مؤشر نمو الصادرات المصرية السلعية لمستهدفاتها بنهاية العام الجارى، المقدرة بنحو 3 مليارات دولار، لتصل إلى 23 مليار بدلاً من 20 حالياً.

وأكد المصدرون أن معاناة أغلب الشركات فى ظل التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى خلال الآونة الحالية، وارتفاع تكاليف التشغيل واشتداد المنافسة مع الأسواق الخارجية، يحجم فرص نمو القطاعات التصديرية.

كما تراجعت الواردات من 45 مليارا و508

ملايين دولار الى 35 مليارا و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت%23 ونتيجة لذلك تراجع العجز فى الميزان التجارى من 32 مليارا و36 مليون دولار الى 20 مليارا و133 مليون دولار بنسبة تراجع%37.

ورصد التقرير أن اكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة فى الصادرات تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة%44.3 ثم الملابس الجاهزة بنسبة%10.6 ثم مواد البناء بنسبة%8 والغزل والمنسوجات%6 ثم الهندسية%5.8 ثم الصناعات الغذائية%5.4 و%3.8 للحاصلات الزراعية وأخيرا المفروشات 1.6 %.

قال يسرى قطب، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفريسال للصناعات الهندسية، تعليقا على تأخر صرف المساندة التصديرية، “لم نحصل سوى على أرقام زهيدة ومبالغ المساندة متأخرة وأثرت بقوة على الشركات، وصرفها سيشكل فارقا مع المصدرين فى حال تحصلوا عليها قريبا؛ لأنها ستعيد دورة التشغيل وستنعش الشركات”.

وكشف قطب عن موجة جديدة من ارتفاعات أسعار السلع بالأسواق قبل نهاية العام الجارى، تأُثرا بما تشهده أسعار الخامات خلال الآونة الحالية بنسب بين 8 إلى%12 لتغيير أسعارها فى البورصات العالمية، فى ظل استمرار تداول الدولار عند مستويات تقارب 18 جنيها.

ونفى قطب ضخ أية استثمارات جديدة خلال العام الجارى فى السوق المحلية، فى ظل سعر تداول الدولار الحالى، وهو ما يجعل من إجراء أى توسعات أمرا صعباً خلال الآونة الحالية.

وأكد هانى برزى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن هناك تأخرا لقرابة عام كامل فى صرف المساندة التصديرية للشركات، بسبب عدم توافر سيولة لدى الحكومة، مضيفا أن تأخر المساندة التصديرية يؤثر سلبا على الشركات المصدرة، ويتفاوت حجم التأثير من قطاع لآخر. وتوقع برزى أن تشهد صادرات قطاع الصناعات الغذائية، نموا يقترب من%10 بنهاية العام الجارى، يتجاوز 2.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار جنيه قيمة الصادرات المحققة بنهاية العام الماضى.

وأوضح أن نسب النمو المتوقعة تأتى فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد بدءا من ثورة يناير حتى الآن، فضلاً عن انعكاس الحروب والتوترات فى عدد من الدول العربية كأسواق سوريا والعراق واليمن وليبيا على صادرات قطاع الصناعات الغذائية.

وتوقع تحسن مؤشر صادرات قطاع الصناعات الغذائية بدءا من العام المقبل، فى ظل إنشاء جهاز سلامة الغذاء بعد قرابة 15 عاما من المطالبة بإنشائه، وهو ما يتوقع أن يحسن من الصورة الذهنية لصادرات الصناعات الغذائية المصرية فى الأسواق الخارجية.

وأكد علاء البهى، رئيس مجلس إدارة شركة فانسى فود، والرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن ما صرف من مساندة للشركات منذ مطلع العام إلى الآن أرقام بسيطة للغاية، بالرغم من أهمية المساندة كعامل رئيسى لنمو الصادرات، متابعا: “الحكومة ليس بيدها حيلة وإمكانيتها لا تزال ضعيفة”.

ولفت إلى ما يشكله قطاع الصادرات من أهمية قصوى للاقتصاد المصرى، فيعد فى صدراة القطاعات التى تدر عملة أجنبية، ويحقق سنويا ما يتجاوز 20 مليار دولار، بما يفوق عائدات السياحة وقناة السويس، فضلاً عن ما قدرته على زيادة معدلات تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل، كما أن قطاع كالصناعات الغذائية شهد تطور كبيرا فى تطور تكنولوجيات إنتاجه محلياً مما يبشر بفرص هائلة متاحة لنموه خلال السنوات المقبلة، لذا فمن الأهمية أن توليه الدولة أهمية قصوى.

يشار إلى أن صادرات مصر السلعية سجلت 20 مليار دولار بنهاية 2016 مقابل 18.6 مليار دولار فى 2015، ويمثل قطاع التصدير أحد أهم مصادر النقد الأجنبى، وفقا لوزارة التجارة والصناعة.

وأوضح البهى أن مشكلة صادرات الصناعات الغذائية، تترتكز بنسبة%64 بالدول العربية والتى يعانى أغلبها من مشاكل كالعراق واليمن والأردن والسعودية، فضلا عن السوق الليبيى ويعد الأخير من أهم الدول المستقبلة للصناعات الغذائية المصرية، لكنه تراجع بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

ويرى ضرورة قيام الحكومة بتطوير برامج دعم الشركات المصدرة عبر مركز تنمية الصادرات، فى ظل اتجاه عدد من الدول، خاصة الاتحاد الأوروبى لدعم وتقديم حوافز لمصدريه للاستحواذ على أسواق بعض الدول، كالسوق الليبية التى كانت تمثل أقوى الوجهات المستقبلة للمنتجات المصرية، لافتا إلى أن قيام الحكومة المصرية بهذا الدور يتم عبر تنويعها برامج المساندة بما يهيئ الشركات لاختراق الأسواق رغم أن المنافسة العالمية.

وأضاف أن هذا يحتم على الحكومة مواكبة البرامج التى يعدها الاتحاد الاوروبى لدعم صادراته بالدول العربية، فضلاً عن ضرورة أن ينصب اهتمام مركز تنمية الصادرات الذى تترأسه شيرين الشوربجى على دعم مشاركة المصدرين فى المعارض الخارجية عبر اختيار التوقيتات الملائمة للشركات للمشاركة، بما يمكنها من إجراء التعاقد والتسويق الجيد لعملائها بالخارج، وذلك لتجنب إهدار أموال نتيجة سوء توقيت تنظيم ومشاركة الشركات فى المعارض الخارجية.