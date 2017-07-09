المصدرون يجتمعون غدًا لمناقشة تعليق السعودية لمحصول الفراولة

أكد المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتصدير الحاصلات الزراعية “هيا” أنه سيتم عقد اجتماع لمصدري الفراولة للسعودية في مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية غدا الإثنين، بدعوة من رئيس المجلس للشركات المصدرة بهدف الوصول إلي حلول لمشكلة تعليق الصادرات إلي السعودية والكويت ورفعها إلي الجانب السعودي.

وأكد البلتاجي في تصريحات لـ”المـال ” أن الاجتماع سيحضره كل الشركات المصدرة للسعودية لمحصول الفراولة ، بهدف الوصول إلي حل لاستئناف التصدير، كما سيتم عقد اجتماعات منفصلة لمصدري الحاصلات الزراعية المتوقفة لدول الخليج مثل الكويت والإمارات والسعودية.

وكانت الكويت قد أوقفت استيراد الجوافة والخس والفلفل، والسعودية أوقفت استيراد الفلفل والفراولة والإمارات أوقفت استيراد الفلفل.

وأوضح البلتاجي أنه ستكون هناك التزامات واشتراطات علي الشركات الحاضرة بعدم الإخلال بالقواعد التي سيتم التوافق عليها خلال الاجتماع ورفعها للجانب السعودي لحثهم علي استئناف التصدير.

وأكد البلتاجي أنه عقد اجتماعًا مع رئيس هيئة سلامة الغذاء الكويتي ورئيس المجلس التصديري عبدالحميد الدمرداش عقد اجتماعا مع المسئولين السعوديين مؤخرا، مشيرا إلي أن اجتماتع الشركات المصرية نابع منها لسرعة استئناف التصدير للسعودية.

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم، إن السعودية سبقت أن أخطرت الإدارة بحظر مؤقت لصادرات الفراولة المصرية ليبدأ من 8 يوليو الجارى، بعد أن أظهرت تحاليل عينات لشحنات فراولة مصرية وجود متبقيات مبيدات فى الشحنة، واتخاذ وزارة الزراعة على الفور إجراءات مشددة فى التصدير.

واعتمد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عددًا من الشروط الجديدة لتطبيق منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة لحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير فى مصر، ومراجعة قرارات الحظر الصادرة بشأن حالة المنتجات الزراعية المصرية، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.

وتضمنت التعديلات تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا”، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية للتأكد من استيفائها جميع الشروط السابقة بالنسبة لمكان التعبئة، وتضمنت الاشتراطات أثناء الموسم التصديرى أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها.

وحددت الاشتراطات الواجب توافرها فى التصدير، أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة على المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التى يتم اعتمادها وفق الاشتراطات السابقة المتعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة، منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنويًا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.

كانت وزارة المياه والبيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية، خاطبت الحجر الزراعى المصرى، بحظر مؤقت لصادرات الفراولة المصرية الطازجة بسبب اكتشاف متبقيات مبيدات وآفات زراعية فى شحنة فراولة مصرية وصلت المملكة أبريل الماضى.

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