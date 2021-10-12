سيـــاســة

«إنتاج المدرعات»: المصانع الحربية استعدت لـ «إيدكس» بمنتجات جديدة تساهم فى وضع مصر على خريطة منتجي السلاح فى العالم

يقام فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021
أحمد اللاهوني 5:22 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 5:22 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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أكد المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى)، أن المصانع الحربية استعدت للمشاركة فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» بطرح منتجات جديدة تساهم فى وضع مصر على خريطة منتجين السلاح فى العالم.

وأعلن رزق، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات انتهى من تجهيزات المشاركة في المعرض الذي يقام فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي تصريحات له توقع المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من (400) عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من (30) ألف زائر.

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وأضاف الوزير فى بيان سابق، أن المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، وأشار إلى أن هذا المعرض يأتى لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيدكس مظلة دولية فاعلة لإستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

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وبدأت مصر فى إنشاء مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي عام 1987 بمنطقة أبو زعبل على مساحة (660) فدانًا، وبدأ إنتاجه عام 1992، وذلك في ضوء الاتفاق بين مصر وأمريكا للإنتاج المشترك لدبابة القتال الرئيسية M1A1 Abram، وهو يعنى بشكل أساسي بتلبية احتياجات القوات المسلحة من دبابات ومدرعات ومركبات وغيرها من المعدات العسكرية.

وتتمثل أبرز الأنشطة المدنية التى يشارك بها مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) فى عدد من المشروعات هى: الأتوبيسات الكهربائية، وإنتاج خزانات التطهير والتعقيم المستخدمة في تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية والعامة لموجهة جائحة كورونا، وتنفيذ أعمال الإنشاءات المعدنية للمصانع، وتصنيع عربات الطعام المستخدمة في مشروعات تشغيل الشباب، وتصنيع خزانات الوقود واللوادر وعربات إطفاء الحريق.

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وتضم منتجاته أيضًا كبائن التعقيم، وتجهيز عربات الشرطة، وعربة نقل الأموال، ومقطورة نقل متعددة الأغراض حمولة “25 إلى 40 طن”، والساتر الواقى من الرصاص، والأسوار السلكية.

المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) يتحدث لـ «المال»
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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