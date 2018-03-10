المصالحة الفلسطينية وانتخابات الرئاسة.. أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحى :تتصدر قضايا كالمصالحة الفلسطينية، والانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، برامج التوك شو مساء الليلة. ووفق ما رصدته المال، فأهم تلك القضايا والحوارات كالتالي: النائب محمد وهب الله ضيف " 90 دقيقة " على المحورتستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج" 90 دقيقة " فى الثامنة

رحاب صبحى :

تتصدر قضايا كالمصالحة الفلسطينية، والانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، برامج التوك شو مساء الليلة.

ووفق ما رصدته المال، فأهم تلك القضايا والحوارات كالتالي:

النائب محمد وهب الله ضيف ” 90 دقيقة ” على المحور



تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج” 90 دقيقة ” فى الثامنة مساءً ، بقناة المحور الفضائية النائب محمد وهب الله أمين عام اتحاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى حلقة خاصة عن شهادة أمان وحماية حقوق العمال والعمالة المؤقتة.

ويكشف أمين عام اتحاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان خطة البرلمان لدعم العمال والعمالة المؤقتة فى الفترة المقبلة، خاصة بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأمين على جميع العمالة المؤقتة، كما يجيب عن الأسئلة الصعبة فى هذا الملف وعلى رأسها من يستحق شهادة أمان؟ ما هو عدد المستفيدين؟ من هى الجهات المنوطة باستخراج شهادة أمان للعمال؟.

مرتضى منصور ضيف ” على مسؤليتى ” على صدى البلد



يستضيف الإعلامى أحمد موسى فى الثامنة مساءً ، المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى حوار يجيب فيه على العديد من التساؤلات، ومنها كيف تحاكم مجموعات الألتراس بالقانون، وما عقوبة أعمال الشغب التى ارتكبها ألتراس الأهلى، ويكشف المحرضين والممولين الرئيسيين لمجموعات الألتراس .

كما يعلن لأول مرة تفاصيل الصفقة السوبر الجديدة للقلعة البيضاء ويتحدث عن تفاصيل مديونية نادى الزمالك وطرق حلها، والى متى ستستمر معركة تكسير العظام مع هانى العتال .

التحرش وهتك العرض موضوع” الافوكاتو” على القاهرة والناس 2



يناقش الدكتور أيمن عطاالله في برنامجه “الإفوكاتو”، على قناة “القاهرة والناس 2” فى السابعة مساءً ، ملف التحرش وهتك العرض والزنا.

ويتحدث ضيف الحلقة الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية حقوق جامعة السادات عن أسباب عدم تمييز القانون المصري بين الرجل والمرأة في واقعة الزنا والعقوبة المقررة قانونا في حال ضبط الرجل والمرأة متلبسين.

وتجيب الحلقة عن أسئلة تطرح نفسها، اليوم، من بينها هل جرائم الخيانة الزوجية على الإنترنت تعتبر زنا؟.

ملف المصالحة الفلسطينية فى” نقطة تماس” على on live



يستضيف برنامج “نقطة تماس” للإعلامى يوسف الحسينى على قناة on live فى العاشرة مساءً ، القيادى فى حركة فتح الفلسطينية جهاد الحرازين ، ويناقش البرنامج أبرز الملفات العالقة أمام إتمام ملف المصالحة الفلسطينية، وكيف تتعاطى حركتى فتح وحماس مع الجهود والمساعى المصرية من أجل إنهاء الانقسام.

الانتخابات الرئاسية موضوع ” الحياة اليوم “



يبدأ اليوم المحامى خالد أبوبكر في عرض أولى حلقاته ببرنامج الحياة اليوم” على شاشة قناة ” الحياة” فى السابعة مساءً ، ويتناول أبو بكر عددا من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية المحلية والدولية وتسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية المقبلة.