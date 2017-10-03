المصالحة الفلسطنية أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى الباز يكشف كواليس الدور المصرى فى إتمام المصالحة الفلسطينية فى "90 دقيقة" يفتح الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى الثامنة مساء اليوم، من برنامجه "90 دقيقة"، ملف المصالحة الفلسطينية والإنجاز الذى حققته المخابرات المصرية فى لمّ شمل الفصائل الفلسطينية لخدمة أهداف القضية العربية الأ

رحاب صبحى

الباز يكشف كواليس الدور المصرى فى إتمام المصالحة الفلسطينية فى “90 دقيقة”

يفتح الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى الثامنة مساء اليوم، من برنامجه “90 دقيقة”، ملف المصالحة الفلسطينية والإنجاز الذى حققته المخابرات المصرية فى لمّ شمل الفصائل الفلسطينية لخدمة أهداف القضية العربية الأولى.

ويكشف الباز خلال الحلقة كواليس وأسرار الدور الذى لعبته أجهزة الدولة المصرية فى إتمام المصالحة، وكيف نجحت الدولة المصرية فى تغيير خريطة الأحداث بفلسطين وفتح صفحة جديدة من النضال السياسى والشعبى وتمهيد الطريق للضغط دوليًّا لحل القضية الفلسطينية.

ويستضيف الباز، خلال اللقاء، السفير حازم أبو شنب، المتحدث باسم حركة فتح، والسفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق بالقاهرة، وأشرف أبو الهول الكاتب الصحفى المتخصص فى الشئون العربية ونائب رئيس تحرير الأهرام.

كما تتضمن حلقة برنامج 90 دقيقة كثيرًا من التغطيات التليفزيونية لكل الأحداث على الساحة المصرية سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.

عماد متعب فى “صاحبة السعادة” على سى بى سى

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة فى الحادية عشرة مساءً، لاعب كرة القدم عماد متعب فى حلقة بعنوان “آخر مواليد منطقة الجزاء”، ويكشف عماد متعب خلال الحوار كواليس رحلته الكروية، وأبرز التحديات التى واجهته خلالها وكيف تغلَّب عليها، كما يتحدث عن أبرز ذكرياته فى البطولات التى خاضها خلال مشواره مع المنتخب الوطنى المصرى، والنادى الأهلى.

ويتحدث متعب أيضًا عن المواقف التى لا ينساها فى الساحرة المستديرة، وأبرز الأهداف التى أحرزتها خلال مشواره الكروي ولن ينساها فى حياته، كما يتطرق اللاعب إلى طموحاته المستقبلية وكيف يقيّم المنتخب الوطنى الآن، وتوقعاته خلال المباريات المقبلة التى تخوضها مصر للوصول إلى حلم كأس العالم.



مراد وهبة ضيف “على مسئوليتى” على صدى البلد

يحل مراد وهبة الفيلسوف والمفكر ضيفًا على الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج “على مسئوليتي” على شاشة “صدى البلد” في الثامنة مساءً.

ويقرأ مراد وهبة المشهد السياسي والثقافي والمتغيرات الدولية، وما تقييمه لدور المثقفين خلال السنوات الماضية، كيف يرى مستقبل التعليم والثقافة في مصر، ويكشف أسباب مطالبته بدستور جديد للبلاد، وهل تعيش مصر فراغًا سياسيًّا، ومستقبل الإسلام السياسي بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، وكيف يرى تطاول بعض القوى السياسية على الدولة المصرية، وماذا عن دعوات المصالحة وعودة الجماعة الإرهابية للحياة السياسية، وكيف يتابع تحركات تجديد الخطاب الديني، ولماذا يهاجم قانون ازدراء الأديان، وهل يؤيد دعوات فصل الدين عن الدولة، وكيف تابع الفتاوى الشاذة التي أثارت بلبلة بالمجتمع، وكيفية مواجهتها.

المصالحة الفلسطنية موضوع “كل يوم” على on e

فى التاسعة والنصف مساء، يقدم الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “كل يوم” على شاشة قناة on e حلقة خاصة عن المصالحة الفلسطينية.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد وصل إلى الأراضي الفلسطينية، اليوم، ضمن وفد إعلامي مصري لتغطية المصالحة الفلسطينية، وأجرى “أديب” حوارًا خاصًّا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

أسرة فيلم الشيخ جاكسون فى “هنا العاصمة” على سي بي سي

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة سى بى سى فى التاسعة مساءً نجوم وصناع فيلم “شيخ جاكسون”.

ويجيب نجوم وصناع الفيلم على سؤال: لماذا أثار الفيلم جدلًا واسعًا قبل عرضه، حيث يستضيف البرنامج المخرج عمرو سلامة، والمنتج والسيناريست محمد حفظي، والمنتج هاني أسامة، والفنان الشاب أحمد مالك.

ويكشف الضيوف عن تفاصيل الفيلم، وأبرز القضايا التي يناقشها، كما يتحدثون عن كواليس تصويره وأبرز التحديات التي واجهتهم خلالها، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.