المصالحة الخليجية ترفع بورصات دول مجلس التعاون الثلاثاء

كانت بورصة قطر على رأس البورصات المرتفعة

لعبت المصالحة الخليجية دورا حاسما في رفع البورصات بدول التعاون بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استضافة المملكة العربية السعودية القمة الـ41 لدول مجلس التعاون الخليجي.

وخالفت البورصة البحرينية الاتجاه الصعودي العام.

وكانت على رأس البورصات المرتفعة بورصة قطر، حيث أغلق مؤشرها العام على ارتفاع بنسبة 1.35%، ليصل إلى النقطة 10618.39، رابحا 141.27 نقطة عن مستوى أمس الاثنين.

وارتفعت السيولة إلى 648.36 مليون ريال قطري، مقابل 245.74 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات نحو 370.96 مليون سهم، مقارنة بــ105.29 مليون سهم في الجلسة السابقة.

إتمام المصالحة الخليجية

واستضافت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، اجتماعات الدورة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبدأت أعمال القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، بحضور الدول الأعضاء ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، إن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار.

وجاءت بورصتا الإمارات في المركز الثاني بين الارتفاعات بمكاسب سوقية بلغت 4.18 مليار درهم.

وارتفع سوق دبي المالي إلى مستويات 2608.90 نقطة، بنسبة 1.15% من خلال تعاملات حجمها 330.09 مليون سهم، بسيولة 438.89 مليون درهم، فيما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.55%، إلى مستوى 5143.52 نقطة، عبر تداول 109.49 مليون سهم، بقيمة 468.72 مليون درهم.

وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت مع ارتفاع 8 قطاعات؛ وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69%، وارتفع العام 0.49%.

وزاد الرئيسي 50 بنسبة 0.18%، فيما انخفض الرئيسي 0.07%، عن مستوى أمس الاثنين.

وحل رابعاً المؤشر العام لسوق مسقط ليرتفع بنسبة 0.53%، ليغلق عند مستوى 3714.91 نقطة، رابحاً 19.75 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الاثنين.

ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية خاصة من القطاعين المالي والخدمات، وصعدت المؤشرات القطاعية بشكل جماعي، وتصدرها الخدمات بنسبة 0.92%؛ مع ارتفع العنقاء للطاقة بنسبة 5.77%، وارتفع الجزيرة للخدمات 3.67%.

وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي – تاسي ارتفاعاً بنسبة 0.17% إلى مستوى 8682.11 نقطة بمكاسب بلغت 14.45 نقطة.

تراجع بورصة البحرين

وخالفت الاتجاه بورصة البحرين حيث تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.84%، إلى مستوى 1456.05 نقطة، مقابل 1483.30 نقطة في جلسة يوم أمس الاثنين.

كان محللون قد توقعوا أن تشهد بورصات منطقة الشرق الأوسط ومصر ارتفاعات قوية في جلسة الثلاثا، تزامناً مع ارتفاع شهية المخاطرة لدى مستثمري الأسهم إقليمياً، جراء التفاؤل بشأن نتائج القمة الخليجية التي ستنعقد بمشاركة قطر.

وأكدوا على أن تلك الترجيحات الإيجابية لأسواق المنطقة تتوقف على حضور جميع قادة دول المنطقة لتلك القمة بالرياض.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه بتسمية القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون العربية بقمة (السلطان قابوس والشيخ صباح).

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال فعاليات القمة الخليجية الـ41، أن هذه التسمية جاءت عرفاناً لما قدمه السلطان قابوس والشيخ صباح من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة.

