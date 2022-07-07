المصارف تستعد لاستقبال أول عملة بلاستيكية

قال مصرفيون إن فروع البنوك تستعد لاستقبال أول عملة بلاستيكية من فئة العشرة جنيهات بعد إعلان البنك المركزى المصرى عن طرحها.

وأضافوا فى تصريحات لـ«المال»، أن العملة البلاستيكية الجديدة تتمتع بالعديد من المزايا التى ستصب فى مصلحة الدولة والعميل معا، نظرا لدورها فى الحفاظ على البيئة وعدم نقل الأمراض، إلى جانب توفير التكاليف التى كان يتم صرفها على طباعة ورق البنكنوت.

وكشفت المصادر أنه سيتم إجراء بعض التعديلات على السوفت وير الخاص بماكينات الصراف الآلى ATM من أجل التأكد من جاهزيتها للتعامل مع العملة الجديدة سواء بالسحب أو الإيداع.

وقرر البنك المركزى المصرى أمس طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) والتى تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم بدار الطباعة الجديدة فى العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أى من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها

ويأتى طرح العملة الجديدة فى إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التى تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

وتم تصميم العشرة جنيهات الجديدة بطابع عصرى حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة فى تمثال حتشبسوت والذى يعكس هوية الدولة المصرية القديمة.

وتتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضى الذى يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.

وقالت مصادر فى تصريحات لـ«المال» إن العملة البلاستيكية الجديدة بفئة 10 جنيهات ستكون متوافرة بفروع البنك الأهلى قريبا.

وأضافت المصادر أن العملة البلاستيكية ستكون موجودة على ماكينات الصراف الآلى ATM ولكن فى البداية سيتم إجراء بعض التجارب للتأكد من جاهزية الماكينات للتعامل معها خاصة ماكينات الإيداع.

وأشارت المصادر إلى أنه يجرى تغيير السوفت وير الخاص بماكينات الصرف الآلى ATM حتى تتمكن من التعامل مع العملة الجديدة، لاسيما أنه لكى تكتشف ماكينات الصراف الآلى الأموال المزورة يتم استخدام سوفت وير متخصص حتى تقبل الفئات المختلفة من ورق البنكنوت.

وأضافت إلى أنه طالما أن هناك عملة جديدة وتم طرحها بطبعة جديدة فلابد من التأكد من أن السوفت وير لجميع الماكينات التى تقوم بصرف فئات الـ 10 جنيهات ستقبلها سواء فى حالة السحب أو الإيداع.

قال مصدر مسئول بالبنك المركزى المصري، إنه تمت طباعة نحو 2 مليار جنيه حتى الآن من العملة البلاستيكية «بوليمر» الجديدة فئة الـ10 جنيهات، وطرحها بالبنوك حتى تتم إتاحتها للمواطنين كفكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية، أنه تم إجراء تعديلات على ماكينات الصراف الآلى المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية حتى تتمكن من قبول السحب والإيداع للعملة البلاستيكية الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الكميات المطروحة من العملة البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، كما سيجرى طباعة العملة البلاستيكية من فئة الـ 20 جنيها.

قال محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن «العملة البلاستيكية» الجديدة فئة 10 جنيهات ستكون موفرة لطباعة أوراق النقد، نظرًا لأن عمرها الافتراضى أطول بكثير مقارنة بالعملات الورقية، مشيًرا إلى أنه يمكن إضافة علامات مائية كثيرة لصعوبة تزويرها.

وأوضح أنه لا يوجد حد أقصى لطباعة العملات البلاستيكية ولكن يتم التدرج فى الطباعة بفئات محددة من النقود لحين نجاح واستيعاب المواطنين لاستخدام فئات العملات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن العملات الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر تتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الأخرى، لافتًا إلى أن العملات البلاستيكية ستكون موفرة التكلفة على المدى البعيد.

وأشار مدير قطاع الائتمان إلى أن البنوك المحلية تحتاج إلى تدشين عدد من ماكينات الصراف الآلى ذات مواصفات معينة لقراءة العملات الجديدة خلال الفترة المقبلة.