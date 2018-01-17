المشهد الإعلامى وملف النقل الجماعى.. أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحىملف النقل الجماعى فى " مساء DMC” يفتح الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء Dmc"، فى العاشرة مساءً، ملف النقل الجماعي، مع النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والمهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وعادل مهنا خبير النقل الجماعي، وكيف يحصل ا

رحاب صبحى

ملف النقل الجماعى فى ” مساء DMC”

يفتح الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء Dmc”، فى العاشرة مساءً، ملف النقل الجماعي، مع النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والمهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وعادل مهنا خبير النقل الجماعي، وكيف يحصل المواطن المصري على منظومة نقل جماعي تحترم آدميته.





رئيس جهاز حماية المستهلك ضيف “الحياة اليوم”

يستضيف الإعلامى تامر أمين، عبر برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة الحياة فى السابعة مساءً، فى الفقرة الأولى، اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، وحديث عن مؤتمر حكاية وطن وعرضه لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى قبيل انتهاء ولايته الرئاسية الأولى وتحليل للمشروعات القومية طوال أربع السنوات الماضية.

كما يحضر فى الفقرة الثانية من البرنامج، اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، ويكشف تفاصيل استمرار الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من التزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع الغذائية، ومناقشة الأمور المتعلقة بمسئولية الجهاز لضبط أسعار السلع فى السوق.

المشهد الإعلامى فى مصر على “آخر النهار”

يستضيف برنامج “آخر النهار” الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية “النهار”، فى الثامنة مساءً، الدكتور سامى عبد العزيز الخبير الإعلامى، ويتطرق “عبد العزيز” فى حواره مع “الدمرداش” للحديث عن رؤيته للمشهد الإعلامى فى مصر، والدور الرقابى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما يتحدث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والموقف الحيادى للفضائيات حيال هذه الانتخابات.





رامى عياش فى “صالون أنوشكا” ضيف DMC

يستضيف برنامج “صالون أنوشكا”، الذي تقدمه المطربة أنوشكا، فى التاسعة مساءً، على قناة دى إم سى، الفنان والمطرب رامي عياش، ويدور الحديث مع الفنان رامي عيّاش حول الأشياء المختفية عن جمهوره، كما يستفيض الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة، سواء من الناحية العملية أو العلمية في المجتمع، وأيضًا يسرد الفنان لجمهوره عن مقاومته لمرض السرطان، والرحلة العلاجية الخاصة به ودور الغناء في ذلك.