«المشغل الاقتصادي» يعقد دورة تثقيفية تستهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي

نظمت إدارة المشغل الاقتصادي المعتمد برئاسة أمل نوس جندي دورة تدريبية تثقيفية لعملاء البرنامج تحت عنوان « الأساليب المثلى في استيفاء المستندات المطلوبة وفقاً لأنظمة الإفراج الجمركي، انطلاقًا من حرص الإدارة المركزية لبرنامج المُشغّل الاقتصادي المعتمد AEO على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشركات المنضمة للبرنامج، بهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي.

حضر الورشة عدد كبير من مندوبي الشركات المنضمة للبرنامج، وشارك فيها بالكلمة أمل نوس رئيسة البرنامج ، ومها ماهر نجيب مدير عام الإدارة العامة للعملاء، و أحمد جابر مدير جمرك اللوجستي بالطيران، و سعيد عبد المطلب مدير عام المخاطر.

قدمت الدكتورة ريم الدمنهوري مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للعمليات بالاسكندرية عرض تقديمي عن النظم المتعددة للإفراج الجمركي والمستندات المطلوبة في كل نظام، واستعرض كلاً من مصطفى حافظ وصلاح عادل بالإدارة العامة للعمليات بالشرح المبسط المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي وفق الأنظمة الجمركية.

أفتتحت الورشة بكلمة أمل نوس جندي رئيس الإدارة المركزية لبرنامج المُشغّل الاقتصادي المعتمد رحبت فيها بالسادة المشاركين في الورشة التثقيفية، كما رحبت بالسادة الحضور مندوبي الشركات المنضمة للبرنامج، وأعربت عن سعادتها لحضور عدد كبير من ممثلي الشركات المنضمة للبرنامج، وحرصهم الشديد على متابعة كافة فعاليات الورش التدريبية والتثقيفية التي تنظمها الإدارة المركزية للمُشغّل الاقتصادي المعتمد بشكل مستمر.

وأشارت ان عقد هذه الورشة يأتي تتويجاً للزيارات المستمرة للمشغل الاقتصادي لكافة المواقع الجمركية التنفيذية والمراكز اللوجستية التابعة لها، وملاحظة إدارة البرنامج وفريق العمل أثناء الزيارات عدد من المشاكل المتكررة، والأخطاء غير المتعمدة عند إدراج أصحاب الشأن أو من ينوب عنهم بيانات شحناتهم على موقع نافذة، ولتلافي هذه الاخطاء كان لزاماً على إدارة البرنامج عقد هذه الورشة التدريبية لتوعية عملاء البرنامج بالطرق السلمية لإدخال البيانات بشكل صحيح، وكذلك نوعية المستندات المطلوبه.

في ذات السياق وأثناء الكلمة الإفتتاحية توجهت رئيسة البرنامج بالشكر احمد جابر مدير جمرك اللوجستي، وسعيد مدير عام المخاطر على مشاركتهم بالكلمة كلاً فيما يخصه، وإلقائهما الضوء على المشكلات التي تواجه عملاء البرنامج الناتجة عن الأخطاء غير المتعمدة في إدراج البيانات ونوعية المستندات وفق كل نظام جمركي.

كما أشادت بالمجهودات الكبيرة لفريق عمل الإدارة العامة للعملاء برئاسة مها ماهر نجيب، وكذلك هاله جويلي مدير إدارة العلاقات والإتصالات لدورها الفعال، وأثنت على الدور الهام والحيوي الذي يلعبة فريق عمل الإدارة العامة للعمليات بالقاهرة والاسكندرية، في حل كافة المشكلات والصعوبات التي تواجه الشركات المنضمة للبرنامج.

وأثناء المحاضرات وجه عدد كبير من مندوبي الشركات عدد من الاسئلة إلى السادة المحاضرين بالورشة تتعلق ببعض المشكلات التي تواجههم في عملية الإفراج عن بضائعهم، وقام المحاضرين بالإجابة عليها كلها، وطلبت رئيسة البرنامج من فريق عمل المشغل الاقتصادي المُنظم للورشة تسجيل أسئلة واستفسارات الشركات لضمها إلى أجندة عمل البرنامج لعرضها على السادة المسئولين بالمواقع الجمركية التنفيذية والمراكز اللوجستية التابعة لهم، اثناء الزيارات القادمة لإدارة البرنامج.

في نهاية الورشة توجه عدد كبير من مندوبي الشركات المنضمة لبرنامج المُشغّل الاقتصادي بالشكر لرئيسة البرنامج على التنظيم الجيد للورشة وعلى المعلومات القيمة التي أمدهم بها السادة المحاضرين، وطالبوا بعقد العديد من الورش التثقيفية بشكل مستمر في القريب العاجل.