استثمار

المشروعات القومية.. أول قطاع ينتقل إلى العاصمة الإدارية من وزارة التخطيط

ستكون الأعمال مميكنة بالكامل
عصام عميرة 4:11 م, الثلاثاء, 1 مارس 22 4:11 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية مع فريق العمل بقطاع المشروعات القومية داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لمناقشة والاطلاع على كيفية سير العمل في المقر الجديد، وتسكين موظفي القطاع في مكاتبهم الجديدة.

بدء انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية

أكد محمد فريد أن الانتقال للعاصمة الإدارية خطوة مهمة في إطار تحول الدولة نحو التحول الرقمي، حيث ستكون الأعمال هناك مميكنة بالكامل، كما يأتي الانتقال في ضوء العمل على تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة.

اقرأ أيضا  وزارة التخطيط تشارك في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتعليم الفني

وأشار فريد إلى أن العاصمة الإدارية هي مشروع قومي بمعايير تكنولوجية عالمية، فهى مدينة إدارية اقتصادية جديدة تعبر عن انطلاق مصر نحو المستقبل بواحدة من أهم المدن الذكية في الشرق الأوسط كما تسهم العاصمة الجديدة في تخفيف زحام القاهرة مما يعيد لها بريقها ورونقها، مؤكدًا أن الانتقال ليس مكاني فقط ولكنه نقلة نوعية في الأداء الإداري لقطاعات الدولة المختلفة.

اقرأ أيضا  وزيرا التخطيط والاتصالات يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات للعام المالي 2022 /2023

وأكد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية أنه تم اختيار الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدراية بعناية، من خلال ثقل تأهيلهم وتدريبهم على العمل باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أنه لا وجود للتعامل الورقي داخل العاصمة.

وأوضح محمد فريد أن المبنى يمتاز بالتخطيط الجيد والتناسق بين الإدرات المختلفة، كما يعمل المبنى بناء على وحدة الفكر الوظيفي داخل الوزارة بحيث أن كل قطاع يضم جميع المستويات بشكل متجاور مع بعضها البعض، وهو ما يساعد على راحة الموظف خلال عمله في بيئة تكنولوجية عصرية.

اقرأ أيضا  «غنيم»: متحف الحضارة شاهد على تمكين المرأة و48% من العاملين سيدات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

«مستثمري العاشر» تعقد اجتماعًا مع اتحاد بنوك مصر لمناقشة تداعيات العمل بالاعتمادات المستندية

أحمد اللاهوني 3:05 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

قطاع الأعمال: دراسات لإدراج الأمونيا الخضراء ضمن مشروعات تطوير مصانع النصر والدلتا وكيما

عصام عميرة 2:50 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

«حوارات صوت مصر- تغيير الواقع» تناقش دور القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى

وائل كمال 1:25 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

«القاهرة» تضع خريطة متكاملة للمناطق الصناعية والتوسع فى إقامة أخرى جديدة

عصام عميرة 9:23 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

العلي: قطاع الطيران يستحوذ على 4% من الناتج العالمي.. و35% من التجارة عادت بالفعل

مصطفى طلعت 8:37 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

بلغت مليار جنيه حتى الآن.. «أسترازينيكا » تخطط لمضاعفة استثماراتها فى مصر خلال ثلاث سنوات

إسلام عزام 6:54 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22