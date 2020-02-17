«المشروعات الصناعية» تنهى أعمال مقاولات باستثمارات 710 ملايين جنيه

تستعد شركة المشروعات الصناعية والهندسية لتسليم أعمال بنية تحتية باستثمارات تقارب 710 ملايين جنيه، فى إطار خطتها للتوسع بقطاع المقاولات، وزيادة حجم الأعمال باقتناص مشروعات للصرف الصحى ومياه الشرب فى الصعيد.

وقال المهندس عبد المقصود إبراهيم العضو المنتدب، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة بصدد تسليم مشروعات بنية تحتية باستثمارات 350 مليون جنيه، سيتم افتتاحها بالبرنامج الرئاسى لرئاسة الجمهورية قبل 30 مارس المقبل، وهى عبارة عن صرف صحى مدينة منفلوط فى أسيوط باستثمارات 350 مليون، وآخر فى المنيا بقيمة 360 مليون.

وأضاف لـ «المال» أن توسع الدولة مؤخرا فى أعمال المقاولات والبنية التحتية يفتح الباب للشركة للحصول على مشروعات كبرى.

وأشار إلى أن الشركة بصدد التعاقد مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستكمال تنفيذ مشروعات لـ 5 قرى بمركز منفلوط بإجمالى استثمارات يبلغ 337.650 مليون جنيه.

وتوقع زيادة هذه القيمة لتنفيذ المشروع بالكامل لتقارب مليار جنيه، بإضافة قرى أخرى، خاصة وأن المشروع يتضمن توسعات محطة المعالجة بطاقة 380 ألف متر مكعب وإنشاء 3 محطات رفع أخرى.

وأضاف، أن الشركة سلمت مؤخرا محطتى بنزين تابعتين للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية بقيمة 40 مليون جنيه، كما تنهى حاليا تنفيذ وتسليم شبكات مياه سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات 47 مليون جنيه. وعلى جانب آخر أكد أن شركته حصلت على مستحقات وتعويضات بأحكام قضائية بلغت قيمتها الإجمالية 14 مليون جنيه، مديونيات متراكمة على وزارات وشركات خاصة، وأجهزة حكومية.

وتعتبر المشروعات الهندسية، إحدى شركات المقاولات العاملة فى السوق المحلية، ومصنفة فئة أولى فى عدة شُعب وتخصصات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وبأعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والكهروميكانيك.