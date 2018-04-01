المشروعات الجديدة بالعاصمة الإدارية.. أهم فقرات التوك شو

رحاب صبحىأبطال الشارع اللى ورانا فى "هنا العاصمة" على سى بى سىيسضيف برنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة فى التاسعة مساءً، صناع مسلسل "الشارع اللي ورانا" ويحل المنتج والمخرج مجدي الهواري، والكاتب حاتم حافظ ضيوفًا على البرنامج في حديث لأول مرة عن المسلسل المليء بالغموض

رحاب صبحى

أبطال الشارع اللى ورانا فى “هنا العاصمة” على سى بى سى



يسضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة فى التاسعة مساءً، صناع مسلسل “الشارع اللي ورانا” ويحل المنتج والمخرج مجدي الهواري، والكاتب حاتم حافظ ضيوفًا على البرنامج في حديث لأول مرة عن المسلسل المليء بالغموض والإثارة، حيث يكشفان كواليسه وأبرز الأحداث التي يدور حولها.

يكشف الضيوف لأول مرة تفاصيل جديدة عن المسلسل وتصويره وأبرز المواقف التي شهدها العمل الدرامي الذي يذاع على شاشة “CBC” من السبت إلى الأربعاء في السابعة مساءً.

المشروعات الجديدة بالعاصمة الإدارية ببرنامج “من ماسبيرو” على الثانية



يستضيف برنامج “من ماسبيرو”، في الواحدة صباحا على القناة الثانية، المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز القاهرة الجديدة.

ويدور الحوار عن أهم المشروعات القومية الجديدة التي تربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومساهمة الجهاز في تنمية المشروعات التي تخدم هذه المنطقه والمناطق المجاورة.

البرنامج من تقديم عاطف كامل وشيرين الشايب وإخراج طارق سند، يرأس تحريره أمل أبو عرام.

ياسمين على فى “النبض الأمريكى” على القاهرة والناس 2



تحل المطربة ياسمين على، ضيفة فى برنامج “النبض الأمريكى”، المذاع على شاشة القاهرة والناس 2 فى الثالثة صباحا، وتعد ياسمين إحدى المطربات الواعدات، حيث لفتت الأنظار علي الساحة الفنية نظرًا لتمسكها بأسلوب الغناء والطرب الأصيل.

والليلة تسرد ياسمين على لبرنامج النبض الأمريكى المحطات الفنية فى حياتها بداية من الغناء فى الأوبرا والتمثيل.

كما تكشف “ياسمين على”، للإعلامى الدكتور مايكل مورجان عن الشخصيات التى أثرت فى مشوارها الفنى بداية من والديها مرورًا بالإعلاميين والفنانين الذين ساهموا فى مشوارها الفنى.

يذكر أن الفنانة ياسمين على، هى من غنت أغنية “الحكاية” والتي تذاع في تتر النهاية لبرنامج النبض الأمريكي، كما غنت فى العديد من حفلات البرنامج السنوية.

أزمة الأوقاوف بين الحكومة والبرلمان والأزهر فى “رأى عام “على ten



يستضيف الإعلامى عمرو عبدالحميد فى برنامجه “رأى عام” على قناة “ten” فى الثامنة مساء، النائب محمد أسامة مقدم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971، بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، بما يجيز لرئيس الوزراء تغيير شروط الوقف، ويدور الحوار عن أزمة الأوقاوف بين الحكومة والبرلمان والأزهر.

وفى الفقرة الثانية يستضيف البرنامج المهندس إبراهيم الدفتار صاحب تقرير عالمى عن أبرز التطورات التكنولوجية.

ويذكر أن برنامج “رأى عام”، يذاع من السبت للأربعاء فى الثامنة مساء، ويقدمه الإعلامى عمرو عبدالحميد على قناة ten.