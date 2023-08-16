«المشرق» يعيّن فيصل الشمري رئيسًا لحوكمة الشركات والاستراتيجية المؤسسية

أعلن بنك المشرق، اليوم، تعيين فيصل محمد الشمري رئيسًا للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستراتيجية المؤسسية، ومن خلال منصبه الجديد، سيقود فيصل جهود المشرق لضمان توافق أهدافه للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستراتيجية المؤسسية مع أنشطته وأفضل ممارسات النمو المستدام طويل الأجل.



وتولى فيصل، وخلال خبرته التي تتجاوز 29 عامًا، عددًا من المناصب القيادية في القطاعات الحكومية منها وزارة الداخلية، حيث قاد جهود التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وإجراءات الحوكمة والمخاطر.



وشغل أيضًا منصب ضابط أول أمن المعلومات بالإضافة إلى مناصب عليا أُخرى في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ولعب دورًا أساسيًا في ضمان الأمن والسلامة المجتمعية، كما تولى سابقًا منصب نائب رئيس أول استراتيجيات المخاطر والحوكمة في المشرق.

الحياد المناخي

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: «يسعدنا اليوم تعيين فيصل الشمري في منصب رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستراتيجية المؤسسية، وستكون لخبرته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية ومعرفته العميقة بأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الدور الفاعل في قيادة استراتيجيتنا المؤسسية ودعم مساهمتنا في الجهود الإقليمية لتحقيق الحياد المناخي».



وتابع: «من خلال منصبه الجديد سيتولى فيصل مهمة مواصلة المسيرة الطويلة التي قطعها المشرق في رفع مستوى أهداف الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات،كما أن تفانيه لتطبيق أعلى معايير الاستدامة والابتكار يتوافق بسلاسة مع قيم وتطلعات مجموعة بنك ».



استراتيجية الحوكمة البيئية

ومن خلال منصبه الجديد سيتولى فيصل مهمة الإشراف على تطوير وتطبيق استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستراتيجية المؤسسية في المشرق وضمان فعاليتها،وسينصب تركيزه على تمكين المشرق من تحقيق أهدافه الخاصة بالاستدامة ورفع مستواها، ومواءمة جهود البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع أهداف العمل المناخي العالمية.



ويركز على تعزيز قنوات التواصل والشراكات الاستراتيجية بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتطوير برامج تتماشى مع الخطة الاستراتيجية العامة للبنك، فضلًا عن تعزيز الخبرات في هذا المجال.

التحديات والالتزامات المناخية

ومن جهته قال فيصل محمد الشمري: «يسعدني تولي هذا المنصب الهام كرئيس للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستراتيجية المؤسسية. وتتوافق رؤية واستراتيجية المشرق مع طموحات ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحويل وتسريع جهود العمل المناخي.

وأضاف :« أتطلع إلى العمل مع فريق البنك وعملائنا وشركائنا على حد سواء لاستيعاب التحديات التي نواجهها جميعًا حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا المناخية وتطوير استراتيجيات جديدة للتغلب على تلك التحديات بشكل أفضل».



وأوضح « أثبت بنك المشرق كمؤسسة مالية عريقة، التزامه باتخاذ إجراءات جادة عندما يتعلق الأمر بمواجهة آثار تغير المناخ، وأفتخر بأن أكون جزءًا من مسيرة الاستدامة في المشرق».



جدير بالذكر أن فيصل الشمري حاصل على درجتي ماجستير وأربع شهادات دبلوم دراسات عليا، ودبلوم «قائد ذهبي» من Emergency Planning College (EPC) بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى خبراته الممتدة في مجال التميز الحكومي والقيادة وحماية الطفل.