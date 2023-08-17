المشرق يطلق برنامجه العالمي Reignite «جددي روح التحدي»

أعلن بنك ، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن إطلاق برنامجه العالمي الجديد «Reignite» «جددي روح التحدي»، الذي يستهدف النساء الراغبات في استئناف حياتهن المهنية بعد انقطاعهن عن مزاولة العمل.

وتم إعداد هذا البرنامج بالكامل ليتم تطبيقه عبر جميع أفرع المشرق حول العالم، وذلك على خلفية الإطلاق الناجح لبرنامج عودة الأمهات للعمل في شبكة المشرق العالمية في الهند.

برنامج جددي روح التحدي

و قال في بيان: «يهدف البرنامج إلى تعزيز التنوع والشمولية في مكان العمل، إذ تم تصميمه ليناسب جميع النساء اللواتي يتمتعن بالمهارات المناسبة ويتطلعن إلى الانضمام إلى القوى العاملة».

كما يستهدف البرنامج مجموعة متنوعة من النساء سواء كن من المبتدئات أو ممن سبق لهن شغل مناصب رفيعة، ممن توقفن عن ممارسة العمل بدوام كامل لمدة 12 شهراً على الأقل خلال فترة الأمومة أو لرعاية ذويهن المسنين أو نتيجة تحملهن بعض المسؤوليات الأسرية الأخرى أو متابعتهن التحصيل العلمي، أو الاهتمام بهواياتهن الفردية أو أي أولويات شخصية أخرى. ولضمان أن تكون جميع النساء العائدات إلى العمل جزءاً من رحلة شخصية وذات مغزى في البنك، سيتم تصنيفهن بناءً على مهاراتهن وخبراتهن والتدريب الذي يحتجن إليه في الوظائف التي سيشغلنها.

وعمل المشرق في إطار برنامج «جددي روح التحدي» على وضع خطط مناسبة لعودة النساء إلى عملهن على مختلف المستويات المهنية، مع التركيز على التدريب والتوجيه وصقل مهارات المشاركات بما يتيح لهن الاضطلاع بمسؤوليات وظائفهن السابقة بكفاءة.

وسيوفر البنك فرصاً للتدريب العملي من خلال فريقه الواسع من المهنيين المتمرسين، فضلاً عن الوحدات التدريبية الشاملة المخصصة للتطوير القيادي، وإتاحة الفرصة للمؤهلات للتقدم إلى أي من الوظائف الشاغرة في أفرع المشرق حول العالم.

كما سيتخلل البرنامج تعيين مستشارين مهنيين للنساء العائدات إلى العمل بغية مساعدتهن في إعداد خطط التطوير الشخصي الخاصة بهن، وستخضع المشاركات أيضاً لورش عمل، بالإضافة إلى تدريبهن لضمان تمكينهن وانخراطهن بشكل سلس في العمل.

وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة الجديدة، أفاد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق قائلاً: «تؤثر رفاهية القوى العاملة المتنوعة على معنويات الموظفين بشكل عام، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الخدمات وجودة نتاج العمل ورضا العملاء».

وأضاف:« أنه من دواعي فخرنا واعتزازنا أن نقوم بإطلاق برنامج «Reignite» «جددي روح التحدي» الذي يأتي في إطار ترسيخ التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك تحقيقاً لاستراتيجيتنا الرامية إلى التنوع والشمولية،كما ستتيح لنا هذه المبادرة تحديد وتنمية خيرة المواهب النسائية التي لم يتم استثمارها في السوق، وخلق فرص وظيفية جديدة لتمكين النساء».

من جانبها، صرحت حمده الشمالي، رئيس الموارد البشرية ورأس المال الفكري في المشرق قائلة: «نحن شغوفون جداً بقضية تمكين المرأة، ونعمل دائماً في هذا الاتجاه، إذ يمثل برنامج «Reignite» «جددي روح التحدي» جزءاً أساسياً من جهودنا المستمرة لبلوغ هذا الهدف، كما أننا نسعى دائماً إلى إزالة العقبات التي تعترض النساء في العمل وبناء مكان عمل شمولي يحقق المساواة بين الجنسين، ناهيك عن إتاحة الفرصة أمام الجميع للارتقاء في حياتهم المهنية حسب قدراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم».