المشرق - مصر يعين محمد طلعت رئيساً للخدمات المصرفية للأفراد

عين بنك المشرق – مصر، محمد طلعت في منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ، ويمتلك محمد طلعت خبرة مصرفية كبيرة تزيد عن 20 عاماً، ولقد برع طلعت في مجالات مختلفة بما في ذلك الأعمال التجارية، ومخاطر الائتمان، والتمويل مع خبرة واسعة في التحول الرقمي في القطاع المصرفية بحسب بيان صادر عن البنك.

في إطار دوره الجديد، سيكون محمد طلعت مسؤولاً عن زيادة معدلات الربحية الشاملة للخدمات المصرفية للأفراد ووضع وتنفيذ استراتيجية الأعمال المصرفية للأفراد ومبادرات التحول الرقمي في مصر .

وذلك بالإضافة إلى قيادة الأعمال المصرفية للأفراد في مصر وضمان تحقيق الأهداف المالية والتجارية وإدارة المبيعات والتوزيع والمنتجات والتسويق والجودة من أجل تلبية أهداف العمل واحتياجات العملاء.

وتشمل المهام الموكلة لمحمد طلعت تنفيذ جميع المبادرات الاستراتيجية لأعمال البيع بالتجزئة، بما في ذلك جدول أعمال العملاء وتصميم تجربة العملاء وتحسينات البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء التجزئة المصرفية بالإضافة إلى المبيعات والعمليات والتكنولوجيا والائتمان. مع تقديم العروض القيمة وتحديد تجربة العميل المطلوبة التي تهدف إلى زيادة الربحية وتحسين جودة الخدمة للقطاع.

قال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي للمشرق- مصر: “يسعدني الإعلان عن تعيين محمد طلعت رئيساً للخدمات المصرفية للأفراد في مصر. فهو شخصية متميزة ولديه خبرة واسعة تجعله قادراً على المشاركة في قيادة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك في المرحلة المقبلة، ومن خلال خبرته المصرفية الكبيرة، نسعى لتحقيق أهداف المشرق في مصر في قطاع التجزئة المصرفية.”

ومن جانبه قال محمد طلعت، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق – مصر: “يسعدني انضمامي إلى المشرق – مصر وقيادة قطاع التجزئة المصرفية نحو آفاق ونجاحات جديدة، وأتطلع إلى العمل مع الفريق المتميز في البنك بالإضافة إلى التعاون مع شركائنا لتقديم خدمات تلبي احتياجات عملائنا والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.”

حصل محمد طلعت على درجة البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المرموقة في جامعة القاهرة.