المشرق للرعاية الصحية تستهدف 55 ألف مشترك

تستهدف شركة «المشرق للرعاية الصحية»، زيادة عدد المشتركين لديها إلى 55 ألف مشترك، وزيادة عدد حسابات العملاء إلى 90 عقدا جماعيا خلال العام الحالى بنمو مستهدف 20% عن العام الماضى.

وقال الدكتور أحمد نخلة، مدير عام العمليات و المبيعات بشركة «المشرق للرعاية الصحية»، إن عدد المشتركين ارتفع إلى 45 ألفا تمثل 75 عقدا جماعيا، مقابل 35 ألف مشترك و 60 عميلا خلال 2016.

وأضاف أن إستراتيجية شركته حاليا، هو العمل بنظام الإدارة كطرف ثالث «TPA» و ذلك بتقديم خدمات إدارة الموافقات الطبية وتسوية المطالبات، وإدارة الشبكة الطبية والتعاقد مع مقدمى الخدمات، والتحكم فى الاستهلاكات للعملاء، و ذلك لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها، و أبرزها شركات «مصر للتأمين» و «مصر لتأمينات الحياة» و «وثاق للتأمين التكافلى».

وأكد أن أسعار الخدمات الطبية ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، إذ تراوحت الزيادات بين 30 – %300 وخاصة بالنسبة للمستلزمات الطبية المستوردة، بما انعكس على ارتفاع أسعار التأمين الطبى بنسبة %30.

وكشف أنه رغم ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية فإن هناك بعض الشركات التى لاتزال تنافس منافسة سعرية ضارة و تقدم للعملاء أسعارا متدنية، لا تتناسب مع تكاليف التأمين الطبى فى 2012 وليس فى 2017.

وأشار إلى ضرورة تكاتف شركات التأمين و شركات الرعاية الصحية، لبحث أسس الاكتتاب فى التأمين الطبى ووضع أسعار عادلة، وكافية لمقابلة التكلفة المرتفعة للتأمين الطبى، والحد من الخسائر الفنية فى ذلك الفرع التأمينى.

وأوضح أن الارتفاعات الكبيرة فى تكلفة الخدمات، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار التأمين الطبى، أدى إلى انخفاض الطلب على التأمين الطبى فى السوق، مع زيادة الإلغاءات لبعض العملاء لعدم قدرتهم على سداد اشتراكات التأمين، وهو ما يضر بتلك الصناعة ويحتاج إلى ضبط للسوق بالتعاون بين شركات التأمين، وشركات الرعاية الصحية و مقدمى الخدمات.