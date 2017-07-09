«المشرق للرعاية الصحية» ترفع رأسمالها مليون جنيه

الشاذلى جمعة تخطط شركة «المشرق للرعاية الصحية» خلال العام الحالى، لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 8 ملايين جنيه، بدلا من 7 ملايين، فيما يبلغ رأسمالها المصدر 10 ملايين.وكشف الدكتور أحمد نخلة، مدير عام العمليات والمبيعات بالشركة، أن شركته تعمل باستمرار على دعم قاعدتها الرأسمالية، كى تكون مست

الشاذلى جمعة

تخطط شركة «المشرق للرعاية الصحية» خلال العام الحالى، لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 8 ملايين جنيه، بدلا من 7 ملايين، فيما يبلغ رأسمالها المصدر 10 ملايين.

وكشف الدكتور أحمد نخلة، مدير عام العمليات والمبيعات بالشركة، أن شركته تعمل باستمرار على دعم قاعدتها الرأسمالية، كى تكون مستعدة للتحول إلى شركة تأمين طبى فى حال إقرار تعديلات القانون 10 لسنة 1981 بالسماح بتحول شركات الرعاية الصحية إلى شركات تأمين طبى، برأسمال 15 مليون جنيه، مدفوعا منها النصف.

و أضاف أن شركته تقوم حاليا بتطوير كامل لموقعها الإلكترونى، لكى يتحول الموقع للعمل «أونلاين» لمتابعة استهلاك العملاء، والسماح لهم بالحصول على موافقات للمشتركين التابعين لهم، عبر الموقع من خلال حساب خاص بكل عميل على الموقع، وله اسم مستخدم وكلمة مرور لضمان سرية البيانات.

و لفت إلى أن شركته أطلقت مؤخرا تطبيقا على الهواتف الجوالة التى تعمل بأنظمة «أندرويد»، وتلك التى تعمل على أجهزة«الآيفون» وهو يسمح للعميل بالتعرف على الشبكة الطبية للشركة، وأقرب مكان له وتحديد العنوان على الخريطة، مع إرسال رسائل للعملاء فى المناسبات وكذلك إمكانية قيام العميل بعمل مسح «SCAN» للموافقات الطبية، وإرسالها عبر التطبيق للشركة وإمكانية الرد عليه عبر التطبيق أيضا، مع تلقى شكاوى العملاء من خلاله.

و أشار إلى خطة الشركة لتوسيع شبكتها الطبية من الأطباء الاستشاريين، خاصة أساتذة الجامعات عبر إضافة 150 طبيبا استشاريا للشبكة التى تضم حاليا 1500 مقدم خدمة بين مستشفيات، وأطباء ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وصيدليات وغيرها.