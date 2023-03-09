«المشرق»:«المشروعات الصغيرة والمتوسطة» تستحوذ على 25% من المحفظة الائتمانية

نجح بنك المشرق – مصر فى النمو بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مستهدف البنك المركزي، ليصل بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 25٪ من

وكان البنك قد عمل على تهيئة ودعم الكوادر المصرفية لديه، ومنح دورة ائتمانية شاملة للعاملين لتأهيلهم، ليس فقط في منح الائتمان، ولكن لتقديم الاستشارات اللازمة للعملاء وتحفيزهم على النهوض والنمو بمشروعاتهم، لبناء مهارات مؤهلة لخدمة الأعمال والعملاء بشكل أفضل، كما يحرص البنك على توفير حلول ائتمانية مختلفة لتتناسب مع الاحتياجات التمويلية للعملاء.

«المشرق» ونمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد

الرئيس التنفيذي للمشرق – مصر: “نجاحنا في الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية، وهو يعد نتيجة للجهود التي قام بها العاملون بالبنك والذين يتمتعون بخبرة كبيرة تؤهلهم لدعم العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف: “التيسيرات التي قمنا بها ساهمت فى نمو القطاع، حيث تم تيسير الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل لزيادة مرونة المنح وتقليص مدة الموافقات، مما عزز قدرة البنك على تحقيق مستهدفات البنك المركزي.”

وأشار البهي، أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً على الحلول الرقمية للوصول لشرائح أوسع من العملاء والذي بدوره سيساهم في دعم جهود البنك في مجال الشمول المالي.

من جانبه قال أحمد مبارك رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشرق – مصر: “أن مجهودات المشرق لتأهيل الكوادر المصرفية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد عززت قدرتهم على تقديم الاستشارات اللازمة للعملاء، بما ساهم فى نمو مشروعاتهم”.

وأضاف «مبارك‎» : “اهتمام البنك بالعاملين كان أحد أبرز العوامل التي أدت إلى نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وأكد حرص البنك في الفترة الحالية على الاستعانة بالحلول الرقمية لتطوير برامج تمويلية جديدة، في مجال تمويل سلاسل الإمداد وغيرها من البرامج المتخصصة.