لايف

المشرف على طريق الكباش : تم العثور على معصرة نبيذ كاملة من العصر الروماني

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك و المشرف على طريق الكباش إن أهم التحديات التي واجهتهم أثناء تجهيز الأقصر للاحتفال الضخم ، أن الأقصر تنتظر هذه اللحظة التاريخية منذ أكثر من 70 عاما وهو تاريخ أول كشف لهذا…

محمد مجدي 8:27 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 8:27 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك و المشرف على طريق الكباش إن أهم التحديات التي واجهتهم أثناء تجهيز الأقصر للاحتفال الضخم ، أن الأقصر تنتظر هذه اللحظة التاريخية منذ أكثر من 70 عاما وهو تاريخ أول كشف لهذا الطريق عام 1949 .

و أضاف الصغير خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي في تغطية خاصة على فضائية أون بمناسبة احتفالية افتتاح طريق الكباش في الأقصر أنه عندما شعر المواطنين أن اللحظة قد إقتربت كانت ردود أفعال أهالي الاقصر في قمة السعادة وأن هناك نظرة أمل للمستقبل للمردود السياحي بالاضافة إلى المردود الثقافي حيث أصبح اسم الأقصر على كافة المحافل العالمية .

اقرأ أيضا  محافظ القاهرة يكلف جميع رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع خلال فترة الطقس السيئ

و أكد الصغير أنه اثناء التجيهز لطريق الكباش تم الكشف عن جدار بطول 3 آلاف متر في طريق الكباش بالصدفة وايضاً عن طريق الصدفة تم اكتشاف شاهد قبر لطفلة تدعي تكلا توفيت في عمر 10 سنوات .

و قال الصغير أنه تم أيضا اكتشاف إشغالات من العصر الروماني مثل معصرة نبيذ هي الأكمل من نوعها في مصر، موضحا أنه كان هناك ثورة في عصر المملكة الحديثة ، حيث تم العثور على معلومات مهمة جدا في طريق الكباش .

اقرأ أيضا  وزير الطيران: مطار الأقصر أنهى استعداداته لاستقبال ضيوف حفل طريق الكباش

وأوضح الصغير أن مشاعره لا توصف عند الكشف عن الاثار قائلاً : “لقينا لقية وبنحب نشتغل بإيدينا” ، حيث أن طريق الكباش من أندر طرق الاحتفالات على مستوى العالم .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

المستشارة الألمانية تلمح لإعادة فرض قيود الإغلاق بسبب «كورونا»

محمد عبد السند 10:25 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

تفاصيل البرنامج المنتظر لحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر

دعاء محمود 7:26 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

«مصر للطيران» الناقل الرسمي لضيوف حفل افتتاح طريق الكباش

دعاء محمود 7:18 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

تفاصيل أوبريت حفل طريق الكباش.. يشارك فيه 160 عازفا.. وغناء لأناشيد حتشبسوت وآمون

دعاء محمود 7:04 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

السيسي يوجه بضم قرى مركز أسوان إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

المال - خاص 6:59 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

السيسي لأهالي أسوان: مصر لن تتخلى أبدا عن أهلها ولن تترك مشكلة بدون حلها

المال - خاص 6:25 م, الخميس, 25 نوفمبر 21