المشرف على طريق الكباش : تم العثور على معصرة نبيذ كاملة من العصر الروماني

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك و المشرف على طريق الكباش إن أهم التحديات التي واجهتهم أثناء تجهيز الأقصر للاحتفال الضخم ، أن الأقصر تنتظر هذه اللحظة التاريخية منذ أكثر من 70 عاما وهو تاريخ أول كشف لهذا…

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك و المشرف على طريق الكباش إن أهم التحديات التي واجهتهم أثناء تجهيز الأقصر للاحتفال الضخم ، أن الأقصر تنتظر هذه اللحظة التاريخية منذ أكثر من 70 عاما وهو تاريخ أول كشف لهذا الطريق عام 1949 .

و أضاف الصغير خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي في تغطية خاصة على فضائية أون بمناسبة احتفالية افتتاح طريق الكباش في الأقصر أنه عندما شعر المواطنين أن اللحظة قد إقتربت كانت ردود أفعال أهالي الاقصر في قمة السعادة وأن هناك نظرة أمل للمستقبل للمردود السياحي بالاضافة إلى المردود الثقافي حيث أصبح اسم الأقصر على كافة المحافل العالمية .

و أكد الصغير أنه اثناء التجيهز لطريق الكباش تم الكشف عن جدار بطول 3 آلاف متر في طريق الكباش بالصدفة وايضاً عن طريق الصدفة تم اكتشاف شاهد قبر لطفلة تدعي تكلا توفيت في عمر 10 سنوات .

و قال الصغير أنه تم أيضا اكتشاف إشغالات من العصر الروماني مثل معصرة نبيذ هي الأكمل من نوعها في مصر، موضحا أنه كان هناك ثورة في عصر المملكة الحديثة ، حيث تم العثور على معلومات مهمة جدا في طريق الكباش .

وأوضح الصغير أن مشاعره لا توصف عند الكشف عن الاثار قائلاً : “لقينا لقية وبنحب نشتغل بإيدينا” ، حيث أن طريق الكباش من أندر طرق الاحتفالات على مستوى العالم .