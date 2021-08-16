عقـــارات

المشرف على المدينة: بيع 5 محال تجارية وصيدلية بأول مزاد فى المنصورة الجديدة

بحضور ممثلين عن هيئة المجتمعات ومجلس الدولة ووزارة المالية وشرطة التعمير
أحمد صبحي 12:06 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 12:06 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم بيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز بمساحات تتراوح بين (19م٢ :41م٢) بسوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بأول مزاد علني بالمدينة.  

 وأضاف المهندس محمد رجب، أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير.

وأسفرت، الجلسة، عن بيع المتر المربع الواحد للمحال بأسعار تراوحت بين 95 ألف جنيه و175 ألف جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر المربع الواحد للصيدلية 98 ألف جنيه.

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فيما سجل سعر بيع المتر المربع للمخبز السياحى 91 ألفا و500 جنيه، مشيراً إلى أن الإقبال على المزاد يعكس مستقبل الاستثمار بالمدينة وجذب المواطنين إليها.

ونوه رئيس الجهاز، بأن المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة تحتوى على 8 أسواق تجارية بأماكن متفرقة بالمدينة، هى:

سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة ١ بالمرحلة الأولى.

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سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة ٢ بالمرحلة الأولى.

سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة ٣ بالمرحلة الأولى.

سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ١ بالمرحلة الأولى.

سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ٢ بالمرحلة الأولى.

سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ٣ بالمرحلة الأولى.

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سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ٤ بالمرحلة الأولى.

سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن لكل المصريين بالمرحلة الأولى.

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بقلم أحمد صبحي

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