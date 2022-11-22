المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل شاب فى مدينة 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 7 سنوات، لمتهم بقتل شاب باستخدام “شومة” بمدينة 15 مايو، كما قضت ببراءة آخر.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بأنهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ضربا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، ولم يقصدا من ذلك قتلا، فأحدثا به الإصابات التى أودت بحياته، بأن اتفقا فيما بينهم على التعدى على المجني عليه، وما أن تهيأ لهما الظرف، بأن نشبت بينهم مشادة فتعدى عليه الأول ضربا علي رأسه بأداة “شومة” مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، فأغشي عليه محدثين به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه، وفارق الحياة حال تواجد الثاني على مسرح الواقعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كتبت نجوى عبد العزيز