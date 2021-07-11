أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت والمنعقدة بطره، حكمها في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من الاتهامات منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والاتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري ومقاومة السلطات والتأثير عليها في أداء أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين والأوامر واجبة التنفيذ بأن احتشدوا بشارِع النُزهة أمام قِسم أوَّل مدينة نصر، وشرعوا في اقتحامه بوابِل من الأعيرة النارِيَّة واقتحموا ساحة انتِظار السيَّارات الكائِنة بطريق النصر أمام القِسم وإتلاف السيَّارات المُتواجد به عمدًا وإضرام النيران بها؛ مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة وتعريض حياة المتواجدين للخطر.

كتبت – نجوى عبد العزيز