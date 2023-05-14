المشدد 7 سنوات لـ15 متهما أشعلوا النار في قسم السلام

قضت محكمة الجنايات بالقاهرة والمنعقدة في العباسية برئاسة المستشار محمد شريف طاهر وعضوية المستشارين هشام شريف وهاني ربيع، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ضد 15 متهما لإدانتهما بالسرقة وإشعال النيران والاستيلاء على المال العام في منطقة السلام، والمعروفة إعلاميًا بحريق قسم السلام ثانِ وإلزامهم المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1302 لسنة 2022 جنايات السلام ثان، والمقيدة برقم 14 لسنة 2022، كلى شمال القاهرة، قيام المتهمين بإحداث أعمال شغب في دائرة قسم شرطة السلام وإضرام النيران فيه وسرقة محتويات القسم.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام ثانِ، يفيد بقيام عدد من المتهمين باقتحام القسم وإضرام النيران فيه والاستيلاء على محتوياته.

كتبت – نجوى عبدالعزيز