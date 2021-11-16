المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة 29 لفافة هيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازته جوهر «الهيروين» بقصد الإتجار فيه.

حيث جاء بقرار الاتهام والإحالة للمحاكمة فى القضية أن المتهم محسن. أ 37 عامًا، عامل، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا الهيروين فى غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، ويكون قد ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

واستمعت النيابة العامة خلال مرحلة التحقيقات التى أجرتها فى الدعوى، لعدة شهود إثبات على رأسهم ملازم أول شرطة يعمل معاون مباحث باب الشعرية، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص، ومسكن المتهم لتحريات دلته على قيامه بالاتجار فى الجواهر المخدرة انتقل لمكان تواجده، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 29 لفافة تحوى كلاً منها جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى حصيلة الاتجار فى الجوهر المخدر والهاتف الجوال للتواصل مع عملائه.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات 29 لفافة لجوهر «الهيروين» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كتبت نجوى عبد العزيز