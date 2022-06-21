المشدد 5 سنوات للمذيعة رانيا صفوت لاتهامها بقتل زوج شقيقتها

أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بالسجن المشدد 5 سنوات لمذيعة الراديو رانيا صفوت، لإدانتها بقتل زوج شقيقتها.

كانت جهات التحقيق، قد قررت في وقت سابق بحبس المذيعة رانيا صفوت، بتهمة قتل زوج شقيقتها بعدما أفصح عن مخبأ زوجها، إثر تهربه من ديون مُستحقة عليه، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أداة الجريمة، وتمكنت الجهات الأمنية، من القبض على المذيعة المتهمة في جريمة قتل، وتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة، وعليه آثار دماء القتيل.

حيث اعترفت المذيعة رانيا صفوت، بارتكابها الجريمة، وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات بعد مُشادة كلامية بينهما، إثر معرفتها أنه من كشف مكان اختباء زوجها.

وقالت المذيعة رانيا صفوت، في التحقيقات إنها ذهبت إلى بيت والدتها في السيدة زينب لكي تُعاتب زوج شقيقتها، بعدما وشى بمكان مخبأ زوجها، إثر تهربه من ديون مستحقة عليه تتخطى 600 ألف جنيه، وتسبب في القبض عليه.

كما اعترفت بأنها كان كل قصدي أخوفه بالسكينة بس مش أقتله، لكن هو استفزني وسحبت السكينة طعنته بيها أكتر من مرة في فخذه.

وحاول الجيران وزوجة القتيل إنقاذه، وتم استدعاء الإسعاف، إلا أنه توفي قبل نقله من مكان الجريمة.وتم احالتها للمحاكمة حيث صدر الحكم المتقدم.

كتبت نجوى عبد العزيز