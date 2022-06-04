المشدد 3 سنوات لـ كريم الهواري في حادث تصادم الشيخ زايد

نجوى عبد العزيز

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة كريم الهواري، في حادث تصادم القضية المعروفة إعلاميَا بـ”تصادم الشيخ زايد” بالسجن المشدد 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة قد قررت، إحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا.

وذلك تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.