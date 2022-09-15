المشدد 15 عاما لأربعة متهمين في قضية فض رابعة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم، برئاسة المستشار محمد حماد، في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”.

وعاقبت المحكمة كلا من محمد أ- إ، وأحمد ك عبد ا و عبد ا، ومحمد ح، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا”، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

نجوى عبدالعزيز