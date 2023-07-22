المشدد 15 سنة للمتهم بقتل ابنة زوجته بأكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونصف اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 سنة، على المتهم بقتل ابنة زوجته الطفلة مكة بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر بعد وصلة تعدٍ عليها، وارتطام رأسها بالحائط مما تسبب بوفاتها في الحال.

وكشف أمر الإحالة أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر تلقت بلاغا من مكتب صحة ثاني أكتوبر، مفاده وصول س. م وبصحبتها ابنتها الطفلة “مكة” وبها بعض الإصابات والجروح وذلك بغرض استخراج شهاد وفاة لها، وبإجراء التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات تبين أن الطفلة مقيمة صحبة والدتها، وزوج والدتها م. ع، وحرر المحضر رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، وتبين أن الأخير تسبب فى قتل الطفلة وتم القبض عليه وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية التى أصدرت حكمها المتقدم.

نجوى عبدالعزيز